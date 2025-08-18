Detenido un hombre por tres robos con fuerza en comercios de Es Mercadal, en Menorca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años e investigado a otro de 28, ambos españoles y residentes en Menorca, como presuntos autores de tres robos con fuerza en establecimientos comerciales y restaurantes en Es Mercadal, en Menorca.

Los hechos ocurrieron durante el mes de julio en urbanizaciones de Arenal d’en Castell y Son Parc. Según fuentes oficiales, los sospechosos operaban en horario nocturno, aprovechando la ausencia de personal, y utilizaban prendas con capucha que les permitían ocultar sus rostros de los sistemas de videovigilancia.

Aun así, gracias a las cámaras de seguridad de uno de los establecimientos -que captaron el momento del robo-, se pudo identificar y detener a uno de los hombres el pasado 13 de agosto. En las imágenes se puede ver cómo uno de los implicados abre con violencia la caja registradora, dejando todo su contenido tirado por el suelo. Durante la acción, causa varios destrozos visibles en el mobiliario del local.

Según la Guardia Civil, los sospechosos accedían forzando accesos, anulaban alarmas y empleaban objetos contundentes para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y máquinas de cobro automático. El valor total del botín y los daños supera los 20.000 €.

La investigación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Mahón, tras las denuncias presentadas en el puesto de Es Mercadal. Este trabajo permitió la identificación y detención del principal sospechoso, así como la investigación de otro individuo. Las pesquisas continúan activas y no se descartan nuevas detenciones.

Otros robos recientes en Baleares

En el último mes, también se han registrado importantes actuaciones policiales en Mallorca. La Guardia Civil, en la denominada operación Ceviche, detuvo a tres hombres en Mallorca acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a los robos en viviendas. Intentaban huir en ferry llevando consigo objetos robados valorados en unos 300.000 €.

Además, en Palma, un hombre fue detenido por séptima vez en apenas un mes por cometer robos en el interior de vehículos en el barrio de Monti‑Sión; la última detención se produjo tras romper la ventanilla de un coche con una piedra para sustraer objetos de valor. También se informó de intervenciones coordinadas en la Playa de Palma, donde agentes sorprendieron a 11 personas en siete actuaciones distintas robando a turistas; la mayoría de los efectos fueron recuperados y restituidos a sus legítimos dueños.

Las autoridades mantienen el despliegue de recursos policiales tanto en Menorca como en Mallorca, reforzando la vigilancia y haciendo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, especialmente en zonas turísticas, urbanizaciones y espacios con alta actividad comercial y durante los meses de verano.

