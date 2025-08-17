Prisión para el hombre que causó el incendio de Oímbra, en Ourense, por una imprudencia

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Verín ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto autor del incendio de Oímbra, en el que han ardido más de 11.000 hectáreas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), este individuo es sospechoso de haber causado, por una grave imprudencia, el gran incendio que asoló el valle de Monterrei que comenzó el martes en el municipio ourensano de Oímbra.

La jueza decidió el envío a prisión provisional al considerar que existía riesgo de fuga debido a la gravedad de las posibles penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de prueba, y reiteración delictiva.

La medida cautelar adoptada no permite la posibilidad de fianza, y el hombre queda investigado por un presunto delito de incendio por imprudencia grave, así como por lesiones graves a tres brigadistas de Oímbra que resultaron gravemente heridos, y por daños materiales.

El detenido realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

El devastador incendio, de difícil control, ha calcinado más de 11.000 hectáreas en Oímbra, Cualedro, Monterrei y Laza, además de destruir viviendas, vehículos, cobertizos, fincas, tendidos eléctricos, huertas y otros bienes, todo ello en una expansión voraz que ha puesto en peligro a miles de personas.

Se investiga la implicación de otras personas

Además, la investigación sigue abierta para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas, tanto físicas como jurídicas, involucradas en estos hechos, ya que el detenido se encontraba trabajando en el momento del suceso. La detención tuvo lugar a última hora del jueves, el mismo día en que comenzó el incendio, que se inició en dos puntos con riesgo extremo debido al calor abrasante.

El fuego se propagó de manera descontrolada por el valle de Monterrei, afectando varios municipios y numerosas aldeas, lo que obligó a desalojos y confinamientos, además de forzar a los vecinos a utilizar sus propios medios para intentar proteger sus pueblos, el balance de daños es muy alto. Entre las zonas más afectadas está la aldea de A Caridade, en Monterrei, donde las llamas arrasaron una veintena de casas, al menos dos de ellas habitadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com