Mueren dos hombres, de 70 y 77 años, por golpes de calor en Plasencia y en La Rambla (Córdoba)

Un hombre de 70 años ha muerto en el hospital cacereño Virgen del Puerto de Plasencia a consecuencia de las altas temperaturas. El hombre comenzó a sufrir los efectos del calor mientras se encontraba pescando.

Sin embargo, esta muerte por las altas temperaturas no es la primera en Extremadura. Este ya es el tercer caso que se ha registrado durante este verano, tal y como ha informado el Servicio Extremeño de Salud a través de un comunicado.

El primero de los afectados fue un hombre de 67 años que pertenecía al Área de Salud de Plasencia. Su fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. Asimismo, la segunda víctima fue otro varón de 85 años, perteneciente al Área de Salud de Badajoz, y cuya muerte fue notificada a principios de este mes.

Muere un hombre de 77 años por un golpe de calor en Córdoba

El Ayuntamiento del municipio de La Rambla ha lamentado la muerte del exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano, de 77 años. El exconcejal murió debido al "calor extremo" mientras paseaba por un camino del término municipal, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de La Rambla.

Desde el Consistorio, han trasladado "el pésame y las condolencias de todos los rambleños" a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla.

Advertencia ante las altas temperaturas

El Servicio Extremeño de Salud ha recordado a la ciudadanía que la exposición a las altas temperaturas puede provocar "alteraciones en el normal funcionamiento del organismo, pérdida de agua y de electrolitos".

Además, han alertado de que el exceso de calor tiene diversos síntomas en el cuerpo. Esos síntomas pueden ser calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación e incluso, golpes de calor.

Asimismo, el Servicio Extremeño de Salud ha dado especial importancia a las personasmayores y los niños, ya que son más sensibles a los cambios de temperatura. También ha hecho especial hincapié en las personas con determinadas enfermedades crónicas que se estén sometiendo a tratamientos médicos.

Por otra parte, ha señalado que la poblaciónsusceptible a las situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o los que reciben ciertos tratamientos médicos como diuréticos, neurolépticos o tranquilizantes.

También el Ayuntamiento de La Rambla ha pedido "mucha precaución" ante las altas temperaturas que soporta el municipio cordobés desde hace días. En este municipio se alcanzaron incluso temperaturas de 45,2 grados, las más altas de la provincia en lo que llevamos de año.

Para evitar sufrir los efectos del calor, las autoridades aconsejan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos, evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.

