Un turista británico muere tras comer pollo en mal estado en Fuerteventura

Tras llegar a la isla majorera, la pareja se alojó en un complejo hotelero de cuatro estrellas. Ya en las distintas ocasiones que frecuentaban el buffet del hotel percibieron ciertas conductas del personal que carecían, según Julie Green, de las medidas de seguridad alimentaria necesarias.

A pesar de las advertencias, el 9 de octubre Green comenzó a experimentar una serie de síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria. En un primer momento recibió atención médica por parte del equipo del complejo hotelero pero, tras no percibir una mejora por parte del paciente, el británico fue derivado a un centro médico y, posteriormente, ingresado en el Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña. Allí permaneció ingresado durante varias semanas en coma inducido.

Pollo poco cocinado y alimentos en mal estado

El suceso ha generado preocupación en Canarias pero también en el ámbito internacional. Según ha informado el medio británico The Daily Mail, la investigación forense apuntó a que la causa inicial de la infección se produjo por el consumo de pollo poco cocinado. A pesar de los esfuerzos médicos, Leslie Green falleció el 4 de noviembre tras sufrir un agravamiento de la salmonela, una sepsis, insuficiencia renal y un fallo multiorgánico.

Julie Green también tuvo que ser ingresada durante una semana tras consumir otros alimentos del mismo buffet. En la audiencia judicial denunció públicamente las condiciones en las que se encontraba el restaurante del hotel señalando distintas negligencias: “ Nos sirvieron comida templada y mezclaban alimentos nuevos con otros ya antiguos”. La abogada de la familia ha confirmado que se están explorando vías legales y ha insistido en que hay pruebas suficientes para señalar a la cadena hotelera, “no hablamos de un incidente aislado, sino de una cadena de errores que terminó con la pérdida de una vida”, declaró.

El Ayuntamiento de La Oliva y las autoridades sanitarias de Fuerteventura han indicado que están al tanto del caso y colaborarán con cualquier investigación que se lleve a cabo. Mientras tanto, la comunidad local lamenta profundamente que un visitante haya perdido la vida en circunstancias tan dolorosas durante su estancia en la isla.

