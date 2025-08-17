Detenido un hombre por quemar la iglesia de El Pozuelo, en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol, en Granada, según han informado fuentes oficiales a Europa Press.

El fuego ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de esta tarde en la iglesia de Santiago, ubicada en la pedanía de El Pozuelo. Tal y como apuntan las investigaciones, este incendio ha sido provocado de forma intencionada a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.

A raíz de las llamas, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado. En dicho comunicado, ha detallado que "una persona se encerró en el templo" y "ha provocado importantes daños materiales", además de importantes daños que atentan "contra los sentimientos cristianos".

Algunas personas heridas

Asimismo, la institución religiosa ha indicado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados". El Arzobispado de Granada tampoco ha dudado en agradecer "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y los Bomberos que se han desplazado hasta el lugar de los hechos para extinguir el incendio.

Por el momento, no está claro el por qué de dicho comportamiento. Desde el Arzobispado piden "a las autoridades competentes, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley".

De la misma manera, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este edificio de carácter religioso.

Condenan los hechos

El Ayuntamiento de Albuñol y la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) han expresado su condena ante el incendio registrado en la iglesia de Santiago Apóstol en la pedanía de El Pozuelo.

Supuestamente, el detenido forzó la puerta de entrada de la iglesia rompiendo una vidriera y causó importantes daños en los enseres de la iglesia. Una vez en el interior de la misma, prendió fuego al templo.

La UCIDAN ha subrayado en un comunicado que este hecho es "un acto delictivo totalmente contrario a los valores humanos e islámicos" y además, considera que este suceso rompe con "los principios de respeto mutuo entre religiones".

No obstante, añade que se trata de un hecho aislado y que, bajo ningún concepto esto representa a la comunidad musulmana. Asimismo, insiste en su "disposición a colaborar en todo aquello que refuerce la paz social y el respeto mutuo".

Por otra parte, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha trasladado su condena ante los hechos ocurridos y no ha dudado en agradecer la rápida actuación de los vecinos que se encontraban en el lugar, de la Guardia Civil y de los Bomberos.

La regidora ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este suceso para generar división o confrontación entre los vecinos.

