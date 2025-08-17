El centro de menores de Ceuta acoge a 510 migrantes aunque solo tiene 132 plazas

El área de Menores de la Comunidad Autónoma de Ceuta acoge actualmente a un total de 150 menores migrantes que se encuentran solos. Las instalaciones se encuentran desbordadas, ya que el número máximo de plazas disponibles es de 132.

Desde hace meses, los recursos de la administración local experimentan una sobreocupación superior al 400%, que se sigue agravando en estos momentos, tras superar los 500 niños atendidos.

Las entradas de menores y adultos de origen magrebí y subsahariano se siguen produciendo en la frontera del Tarajal. La niebla presente estas últimas noches ha propiciado un incremento de los intentos, que en su mayoría, quedan frustrados por la constante vigilancia de las autoridades marroquíes y españolas.

La presión migratoria sigue siendo alta en la frontera sur de Europa. En esta zona, la Guardia Civil despliega a diario al Servicio Marítimo, a la patrulla de costas, al Grupo de Reservas y Seguridad y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Saturación en los centros de acogida

La saturación que sufren los centros de acogida de menores se extiende también a la atención de los adultos. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, que cuenta con 512 plazas en total, acoge a más de 800 adultos migrantes, según han comunicado fuentes que conocen esta situación.

Desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, liderada por la socialista Cristina Pérez, llevan días negando la saturación en los centros. Aseguran que la ocupación se sitúa en unas 600 personas. No obstante, fuentes del interior del centro lo desmienten.

Durante la jornada de hoy, las instalaciones recibieron a 50 nuevos acogidos procedentes de países del Magreb y el África subsahariana. Según las fuentes del centro, han tenido que habilitar el Aula Magna y aulas de español para instalar literas y, de esta manera, poder hacer frente a estas nuevas llegadas.

El Gobierno ya ha organizado salidas semanales hacia la Península

El Gobierno trata de descongestionar el centro de migrantes organizando salidas semanales hacia la Península.

La última de las salidas semanales tuvo lugar el pasado jueves cuando 48 varones extranjeros tomaron el barco de las 10.30 horas hasta Algeciras.

Tal y como ha detallado el Ministerio del Interior, más de 1.400 personas lograron acceder a Ceuta de forma irregular durante este año. De esta cifra, tan solo tres se produjeron a través del mar y el resto, por vía terrestre.

La Ciudad Autónoma espera aliviar su presión de acogida de menores cuando se inicie la reubicación de 3.000 niños procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla a partir del 28 de agosto.

Hace tan solo dos semanas, se produjo un traslado puntual de 27 niños marroquíes a la península en el marco de un acuerdo de cooperación con la Junta de Andalucía que prevé traslados puntuales para aliviar la presión sobre Ceuta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com