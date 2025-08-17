Detenidos cuatro jóvenes, tres de ellos menores, por apuñalar a un hombre en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, tras el apuñalamiento de un hombre de 32 años en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:45 horas del sábado a la altura del número 11 de la calle Peña Gorbea, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad dominicana, fue atacado por un grupo de individuos, que huyeron de la escena a la carrera.

Según fuentes cercanas a la investigación, los detenidos incluyen a tres varones y una mujer, siendo uno de los hombres el presunto autor material del apuñalamiento y el único mayor de edad.

Aunque la investigación sigue abierta, se baraja la posibilidad de que el ataque esté relacionado con disputas entre bandas juveniles rivales, y algunos indicios apuntan a que los arrestados podrían estar vinculados a los Trinitarios, una conocida banda de origen dominicano.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Puente de Vallecas, quienes le encontraron con múltiples heridas y golpes en la cara.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil acudieron rápidamente al lugar, le atendieron e identificaron varias heridas de arma blanca en el tórax y la espalda. El hombre fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón después de ser estabilizado, donde permanece en estado grave y custodiado por la Policía Municipal de Madrid.

El ataque, que involucró a un grupo de aproximadamente ocho jóvenes armados con cuchillos de grandes dimensiones, terminó con la huida de los agresores, quienes fueron localizados horas después en un inmueble cercano.

Además, la Policía logró recuperar el arma con la que fue apuñalada la víctima. La Brigada de Información continúa con la investigación para determinar la posible relación del suceso con actividades de bandas juveniles en el distrito.

Así funcionan las bandas latinas por dentro

Cada vez preocupa más la violencia juvenil que está desatándose en las calles de España y que viene provocada principalmene por menores. Es el 'modus operandi' de las bandas latinas, que reclutan a los más jóvenes para sus actos y cuya violencia tiene cada vez más atemorizada a la población.

Estas bandas latinas están principalmente integradas por jóvenes, en su mayoría menores de edad, lo que implica que, en caso de ser detenidos, deben ser juzgados de otra manera. Si no han alcanzado los 18 años, estos jóvenes pasan a disposición de la Fiscalía de Menores. Este tipo de grupos suelen estar involucrados en robos violentos, que en ocasiones incluyen agresiones físicas, y cada vez es más común que se relacionen con el tráfico de drogas.

Uno de los momentos más extremos dentro de estas organizaciones es cuando los miembros deben demostrar su lealtad mediante lo que se conoce como la 'prueba de lealtad', una práctica que en algunos casos termina en asesinatos. Además, la principal fuente de ingresos de estas bandas proviene de los robos, lo que les permite acumular grandes sumas de dinero para financiar su crecimiento y reclutar nuevos miembros.

Con este modelo, las bandas latinas están consolidando su control sobre diversas zonas de Madrid, lo que les ha permitido ganar terreno de manera similar a lo que ya han logrado otras bandas, como los Dominican Don’t Play (DDP), en varias partes de la capital.

