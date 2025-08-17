Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Crean una aplicación para los que sueñan con asistir a bodas de desconocidos

No es necesario llevar regalo, solo ser puntual, cumplir el código de vestimenta y, por supuesto, estar dispuesto a pagar.

Imagen de archivo de un anillo de bodas.

La nueva aplicación para los que sueñan con asistir a bodas de desconocidos | Pexels

Paloma Álvarez
Publicado:

La aplicación francesa 'Invitin' se lanzó en abril de 2025 al lucrativo universo de las bodas con una propuesta revolucionaria: vender entradas para asistir a una ceremonia nupcial. Lo mejor de todo es que no es necesario ser un amigo cercano, un primo o un compañero de trabajo, solamente basta con pagar.

La app 'Invitin' está diseñada precisamente para esto: ofrece a los novios la posibilidad de vender entradas para su boda a los precios que ellos elijan, y que suelen ir de los 120 a 500 euros por persona; lo único que los usuarios deben hacer es cumplir el código de vestimenta y estar dispuestos a pagar el precio.

"La experiencia del matrimonio, reinventada para ser accesible y financiada", es el lema con el que se presenta la app. Su fundadora, Katia Lekarsi, revela que ya más de 1.500 parejas en Francia han usado la plataforma, que ofrece una alternativa moderna a las bodas tradicionales, al mismo tiempo que permite a los novios financiar una parte significativa de la ceremonia.

La boda de Jennifer y Paulo

Una pareja francesa se ha convertido en una de las primeras en probar esta aplicación única que permite a desconocidos asistir a bodas a cambio de un pago.

Jennifer, una actriz de 48 años y Paulo, exdeportista de 50, están vendiendo entradas para su boda en París a través de 'Invitin'. Los futuros recién casados están cobrando 130 euros por cada entrada, que da acceso a una jornada completa de fiesta, incluyendo una cena elegante, bebida, música en directo y, por supuesto, la ceremonia.

Jennifer y Paulo se toparon con la aplicación en una feria de bodas en París y decidieron probarla como una forma original de recuperar parte de los gastos. "Pensamos: ¡Guau, eso es impresionante! Tener gente que no conoces en tu boda", comenta Jennifer sobre su reacción inicial. Sin embargo, tras revisar los perfiles de los invitados en la app y evaluar los filtros de seguridad que ofrece 'Invitin' dijeron: "¿Por qué no?", convencidos de la idea.

Cinco personas han comprado ya entradas para asistir a su boda, lo que eleva el número total de invitados a 100. Además de la diversión, la pareja ve en esta iniciativa una oportunidad para equilibrar las relaciones sociales entre sus amigos. "Tenemos bastantes amigas solteras, así que el equilibrio entre hombres y mujeres no es ideal", explica Jennifer.

La aplicación, que está ganando popularidad en Francia, ha sido diseñada no solo para facilitar el acceso a eventos privados y exclusivos, sino también para fomentar la interacción entre personas de diferentes culturas. "Es una forma de descubrir nuevas tradiciones y celebrar el amor de una manera diferente", alegó la fundadora, Katia Lekarsi.

Aunque la idea de permitir la entrada a desconocidos a un momento tan íntimo como es una boda puede parecer audaz, Jennifer y Paulo aseguran que se sienten cómodos con el proceso y que planean usar la aplicación para fomentar nuevas conexiones románticas entre sus amigos y ayudar a cubrir los gastos del evento.

Invitin, lanzada en abril de 2025, ya ha recibido atención internacional y cuenta con otras parejas considerando utilizar la plataforma para invitar a desconocidos a sus ceremonias.

