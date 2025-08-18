Muere un bombero forestal de 57 años en Yeres y ya son cuatro las víctimas mortales por los incendios en España

La Junta de Castilla y León ha confirmado este lunes 18 de agosto el fallecimiento de un bombero forestal de 57 años, que ha perdido la vida en Espinoso de Compludo, en León mientras participaba en las labores de extinción del incendio que afecta a Yeres y Llamas de Cabrera. El trabajador ha sido identificado con las iniciales I.R. y pertenecía a la brigada de Bayubas de Abajo (Soria), donde ejercía como oficial de montes y conductor maquinista desde el año 2010.

El suceso ha tenido lugar cuando la autobomba que conducía cayó por un terraplén mientras se dirigía a un punto de intervención en el incendio. En el vehículo viajaba un compañero, también procedente de la base soriana de Bayubas de Abajo, que ha resultado herido, pero de forma leve y tras pasar la noche en el Hospital de El Bierzo, ha recibido el alta en la mañana del lunes.

Desde la Delegación Territorial de la Junta en Soria se ha detallado que el fallecido llevaba más de tres décadas establecido en la provincia, a la que se trasladó desde Ourense, y que formaba parte del convoy de 22 trabajadores que se habían desplazado desde Soria el sábado hacia la comarca leonesa de El Bierzo. El operativo se integró en la lucha contra el fuego activo en Yeres y Llamas de Cabrera, que lleva amenazando desde hace más de una semana el entorno natural y cultural de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad.

Más heridos

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha informado de la situación de otros bomberos forestales que han resultado heridos en diferentes incendios de Castilla y León. Uno de ellos, de 30 años de edad que también estaba destinado en Bayubas de Abajo, permanece actualmente ingresado en el Hospital de Zamora con una fractura no desplazada de apófisis vertebral. Aunque no se encuentra en estado grave, continúa en observación.

Otro trabajador de 53 años de edad, resultó herido en el incendio que se declaró en Mahíde en Zamora, que en estos momentos es de nivel 1 de gravedad. Sus lesiones tampoco son graves.

Por su parte, en los hospitales de Valladolid y Getafe siguen ingresadas varias de las personas que sufrieron quemaduras en los incendios de la semana pasada. Tres de ellos permanecen en estado crítico pero estable: una mujer de 56 años con el 48% de la superficie corporal afectada, un hombre de 36 años con quemaduras en el 50% del cuerpo y otro de 64 años con el 35% de la piel afectada.

Otro de los pacientes, que se encuentra ingresado en Valladolid, un hombre de 80 años presenta quemaduras en el 15% de su cuerpo, su estado ha mejorado y ha pasado de estado crítico a grave pero con evolución favorable. También está evolucionando bien la mujer de 77 años que se encuentra ingresada en el mismo centro con quemaduras en el 10% de su cuerpo.

En el Hospital Universitario de Getafe también permanece ingresada otra persona, con quemaduras en un 23% de la superficie corporal, que se encuentra estable e intubada dentro de la gravedad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha asegurado que ya están organizando el regreso del convoy de Soria tras el fallecimiento del bombero, que tendrá lugar este lunes. Además, se ha destacado la entrega de este trabajador, que llevaba años en primera línea de la lucha de los incendios forestales de la comunidad.

