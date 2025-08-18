Un muerto y cinco heridos por arma blanca en la localidad almeriense de Berja

La localidad almeriense de Berja ha vivido una madrugada sangrienta tras producirse una pelea con arma blanca. Una persona ha fallecido poco antes de las 2:00 h de esta madrugada en un violento suceso que ha dejado también cinco heridos. Según ha confirmado Comandancia de Guardia Civil a Antena 3, los hechos sucedían en la calle Romero, ubicada en pleno barrio de Cerro Matadero a las dos menos diez de la madrugada.

A esa hora se producía una llamada al 112 alertando de que había un varón con una importante herida de arma blanca, por lo que se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios. Los operativos confirmaron la muerte de un varón y registraron cinco heridos de distinta consideración, con al menos dos trasladados al hospital más cercano.

Ahora las autoridades investigan sobre este apuñalamiento múltiple y buscan al sospechoso que permanece desaparecido tras el incidente. Según apuntan medios locales, el atacante podría ser un hombre de 26 años de edad que se dio a la fuga tras el altercado. Además, según esta misma fuente local, los otros cinco heridos podían ser familiares del joven fallecido. Entre ellos podrían estar la madre y una hermana de la víctima mortal. Ambas habrían recibido varias puñaladas. Horas más tarde, sobre las ocho de la mañana, se declaró un incendio en la misma calle donde se produjeron los hechos. Efectivos de bomberos se desplazaron rápidamente hasta la zona para sofocar las llamas. Por el momento no se ha confirmado si este fuego guarda relación con la violenta reyerta.

La investigación permanece abierta y la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.

