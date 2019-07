¡Feliz día de los abuelos 2019! Desde el primer momento en que nacemos, están ahí. Ya te han visto, te conocen, saben quién eres, saben lo mucho que vales sin apenas haber comenzado andar y saben, con toda seguridad, lo lejos que vas a llegar en la vida. Solamente lo saben, porque eres su nieto.

¿Qué sería de nosotros sin nuestros padres? Pero, y, ¿de nuestros padres sin nuestros abuelos? Aunque ellos siempre lo nieguen, hay que reconocer que nuestros mayores son lo más parecido a un superhéroe en la vida real. En vez de tener capa y espada, tienen amor, admiración y dedicación por los suyos, tres armas letales que hacen de tu infancia, el mejor de los recuerdos que una persona puede tener.

Nunca se quejan. Cuando tienen que hacerse cargo de los nietos, ya sea en verano, cuando se ponen enfermos o, cuando tienen que ir al colegio a recogerlos. Nunca te van a dar un ‘no’ por respuesta, porque son ellos los primeros que quieren volver a disfrutar, pero esta vez, de sus nietos.

Ellos tiene la culpa de que tú seas la persona que eres hoy en día, porque criaron a tus padres de la mejor manera que pudieron y, tus padres son quienes te criaron de la mejor manera posible. Esa manera, es la que tus abuelos le enseñaron.

Este viernes se celebra el Día de los Abuelos, por ello, desde Antena 3 Noticias, os dejamos diez frases con la que conseguirás alegrarle el día a tus abuelos:

"Un abuelo es una persona con plata en el pelo y oro en el corazón"

"Hay padres que no aman a sus hijos; no hay abuelo que no adore a sus nietos"

"Una abuela es un poco madre, un poco maestra y un poco mejor amiga"

"Un abuelo es viejo por fuera, pero joven por dentro"

"Los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor"

"El amor perfecto a veces no llega hasta el primer nieto"

"Lo que los niños necesitan más son los elementos que los abuelos proveen en abundancia. Dan amor incondicional, amabilidad, paciencia, humor, comodidad, lecciones de vida. Y lo más importante, galletas"

"Los abuelos son magos que crean recuerdo maravillosos para sus nietos"

"El juguete más simple, uno que incluso el niño más pequeño puede usar, se llama abuelo"

"No necesitas un libro de historia si eres lo suficientemente afortunado de tener un abuelo"