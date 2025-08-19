Un hombre se derrumba al ver su pueblo arrasado por el fuego y abraza a una reportera de Antena 3 Noticias

Este mes de agosto, los incendios no cesan en gran parte de nuestro país. Unas 340.000 hectáreas han quedado calcinadas solo en el octavo mes del año, según publica el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Galicia es una de las comunidades donde el fuego se está llevando por delante, campos, montes y casas.

El último informe de la Xunta de Galicia ha confirmado que el incendio de Seadur, que se originó en Ourense y ha avanzado hasta la provincia de Lugo y que ha arrasado con unas 20.000 hectáreas, es el peor de la historia de la Comunidad Autónoma.

Las llamas alcanzaron la aldea de San Vicente de Leira en Valdeorras con apenas 50 habitantes. Allí, los vecinos han perdido todo, el pueblo ha quedado calcinado, a excepción de una vivienda. Solo quedan escombros. Cuando el fuego se acercaba no había nadie, ni bomberos, ni motobombas, ni helicópteros, solo los vecinos que, a pesar de los esfuerzos por intentar extinguir, el incendio estaba descontrolado y no pudieron hacer nada por frenarlo.

Los vecinos se derrumban ante nuestros micrófonos mientras observan como el fuego se ha llevado toda una vida llena de "recuerdos de familia", lamenta entre lágrimas Secundino mientras abraza a la reportera de Antena 3 Noticas.

Un pueblo donde el fuego "ha arrasado con todo" en cuestión de horas. Nuestras cámaras captan como también, el hogar de Isidora y Teresa ha sido destruido. Tan solo queda en pie las vigas y el cartel de bienvenida, pero ni rastro de puertas, ventanas, paredes o techos. Además, los huertos, coches, animales, árboles centenarios también han sido víctimas del peor incendio de Galicia de la historia.

Ahora, los vecinos tardarán bastante tiempo en recomponerse emocionalmente ante este episodio tan catastrófico donde, a parte de perder un hogar, también se ha ido una vida entera.

Un 10% de la provincia quemada

Un total de ocho incendios continúan activos en la región gallega, con más de 67.400 hectáreas calcinadas. La provincia de Ourense, la más afectada, las llamas ya han arrasado un 10% del territorio que es ya tierra carbonizada.

Los tres grandes fuegos que tienen amenazada a la provincia se originaron en Larouco, Chandrexa, y Oímbra. El primero es el que más extensión ha afectado y el que más rápido se está expandiendo con un total de 20.000 hectáreas calcinadas. El de Chandrexa de Queixa es el segundo con mayor territorio arrasado con 17.500 hectáreas quemadas, seguido del de Oímbra-Xinzo de Limia con 10.000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.