"Nunca vi algo así": las impactantes imágenes que muestran cómo una lengua de fuego devora el valle de Fornela, en León

Las imágenes se corresponden con el valle de Fornela, en la provincia de León. Una lengua de fuego ha devorado en cuestión de minutos una ladera. Unas llamas que vienen del incendio de Anllares, con nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y originado en la localidad con el mismo nombre.

En el vídeo se puede escuchar como los presentes se han quedado sorprendidos ante la velocidad de las llamas. "¿Viste lo que está tardando en quemar 100 hectáreas?", ha declarado uno de los presentes. "Nunca vi algo así", ha expresado otro de los asistentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.