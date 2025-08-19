Se suspende la circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía a causa de un incendio en una fábrica de Toledo

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendido debido a un incendio en una fábrica cercana a las vías en la provincia de Toledo. Tal y como ha informado 112 Castilla-La Mancha, dicho incendio afecta concretamente a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Según ha notificado Renfe, a las 20:07 de la tarde del martes, por petición de Bomberos, se interrumpía la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV. A su vez, los trenes de alta velocidad del trayecto Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía han quedado "detenido en estaciones".

Hay más de una docena de trenes estacionados a estaciones cercanas, aunque esta cifra podría aumentar en las próximas horas. En este listado de trenes estacionados se encuentra el AVLO Madrid 18:35 - Málaga 21:48 ha quedado en Bif. Torrejón de Velasco, el AVANT Toledo 18:45 - Madrid 19:19 en La Sagra, el AVANT Madrid 18:45 - Toledo 19:19 está ubicado en Los Gavilanes, el AVE Sevilla 16:36 - Barcelona 22:33 en Malagón.

Por su parte, el AVE Málaga 17:00 - Madrid 19:44 está estacionado en Mora, el AVE Sevilla 16:53 - Valencia 21:30 en Ciudad Real, el AVE Murcia 15:32 - Málaga 22:20: en Madrid Puerta de Atocha, al igual que el AVE Figueres 14:55 - Sevilla 22:16. Asimismo,, el AVE Sevilla 17:46 - Madrid 20:40: estacionado en Ciudad Real, el AVE Málaga 17:55 - Barcelona 23:59 en Puertollano.

Recientemente, se han unido a este listado de trenes el ALVIA Algeciras 15:25 - Madrid 21:20, detenido en Córdoba, el ALVIA Cádiz 16:15 - Madrid 20:55 en Villanueva y el AVE Málaga 18:50 - Madrid 21:59 en Puente Genil-Herrera, a la par que otros trenes que se encuentran sin salida.

Tal y como recoge Adif, la suspensión del servicio ferroviario afecta al tramo entre los municipios toledanos de Yeles y La Sagra debido a los problemas de visibilidad que ha provocado la presencia de humo. Por ello, ha quedado "afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha".

El origen del incendio

Según ha detallado el 112 a 'Europa Press', el origen de este incendio viene del interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el Yeles.

Según el medio citado, el servicio de atención de urgencias de la región recibió el aviso a las 18:31 horas. La nave afectada por el incendio está ubicada en La Torrecilla Chica. Afortunadamente, no ha habido daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave a tiempo. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía.

La circulación de trenes entre Madrid y Galicia, suspendida otra jornada más

Una situación similar es la que vive los trenes entre Madrid y Galicia, los cuales llevan varios días con complicaciones. En el caso del martes 19 de agosto, Renfe ha vuelto a informar de que la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia ha quedado suspendida.

Un panorama del cual se ha hecho eco Adif, que afirma que la suspensión de los trenes continuará al menos hasta el mediodía del día 20 de agosto. "Personal de Adif revisa la infraestructura para que su puesta en servicio sea lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico", señala.

Por su parte, Renfe ha habilitado para la jornada del 19 de agosto hasta seis trenes entre Madrid y Zamora.

