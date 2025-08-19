VIDEO: La rocambolesca persecución a pandilleros que huyen por los tejados tras apuñalar a un hombre y herir a una pareja con una botella

El distrito madrileño de Puente de Vallecas ha vuelto a ser escenario de una grave reyerta vinculada supuestamente a bandas latinas. Varios jóvenes han sido detenidos tras intentar huir de la Policía saltando por los tejados de Vallecas, en Madrid. Poco antes habían herido a una pareja con los cristales de una botella rota. Todo apunta a una reyerta entre pandilleros

La Policía Nacional detuvo a a cuatro jóvenes, -tres de ellos menores-, tras un violento apuñalamiento a un hombre de 32 años el pasado sábado en el bulevar de Peña Gorbea. Tras la agresión, los sospechosos se refugiaron en una vivienda cercana al lugar de los hechos. La intervención policial terminó convirtiéndose en una espectacular persecución sobre los tejados del inmueble.

Según las fuentes policiales, los detenidos son tres varones y una mujer, a quienes se investiga por su presunta relación con la banda latina de los Trinitarios.

