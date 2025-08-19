Muere la mujer que fue retenida y violada por su pareja durante 12 días en Llíria, Valencia

La mujer que estuvo retenida por su pareja, ha fallecido este lunes tras caer desde la quinta planta de un edificio en Llíria. Según fuentes cercanas a la investigación, la mujer se habría arrojado al vacío desde la vivienda en la capital de la comarca de Camp de Túria, por lo que en un principio descartan que se trate de un homicidio.

Ahora, el cuerpo de la víctima, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia.

12 días retenida por su pareja

Hace unos días, su caso conmocionó a los vecinos de Llíria, en Valencia. La víctima denunció que su pareja, un hombre de 57 años y nacionalidad española, la había retenido contra su voluntad en el domicilio del presunto captor.

Fueron doce días de horror, donde aseguraba que la había encerrado y obligado a mantener relaciones sexuales, mientras la grababa. Sin acceso a internet, encerrada bajo llave, no podía denunciar la situación. Hasta que un descuido de su pareja, permitió que la víctima contara con su expareja a través de un WhatsApp, donde le alertaba de la situación.

Mientras este hombre denunciaba la situación en la comandancia de la Guardia Civil, la mujer consiguió escapar. Relató lo que había sufrido por parte de su agresor, una persona que dice era muy agresiva que tenía armas en su posesión.

Los agentes accedieron a la vivienda de presunto agresor, y se intervinieron varias armas y droga, además de dispositivos informáticos con las grabaciones. Se le imputan los presuntos delitos de detención ilegal, agresiones sexuales y malos tratos en el ámbito familiar, y está acusado de tenencia ilícita de armas.

