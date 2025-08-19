Vídeo | El horror que viven los pasajeros de estos coches al rozar las llamas en la A-52 en Ourense

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, son varios los vehículos que circulan cerca de las llamas. Se trata de la A-52 a su paso por Ourense.

Según ha informado el 112 y recoge 'Europa Press', la autovía ha vuelto a abrir al tráfico esta mañana. A esta hora hay todavía 18 carreteras cortadas a causa de los incendios.

Por su parte, la carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña por los incendios entre los kilómetros 133 y 137.

