Incendios
Vídeo | El horror que viven los pasajeros de estos coches al rozar las llamas en la A-52 en Ourense
Hay cerca de una veintena de carreteras cortadas por los incendios. En concreto, la A-52 ha vuelto a reabrir esta mañana. Por su parte, la N-525 sigue cortada a la altura de A Gudiña.
Tal y como se puede apreciar en el vídeo, son varios los vehículos que circulan cerca de las llamas. Se trata de la A-52 a su paso por Ourense.
Según ha informado el 112 y recoge 'Europa Press', la autovía ha vuelto a abrir al tráfico esta mañana. A esta hora hay todavía 18 carreteras cortadas a causa de los incendios.
Por su parte, la carretera N-525 permanece cortada a la altura de A Gudiña por los incendios entre los kilómetros 133 y 137.
