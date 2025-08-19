Una joven resulta herida en el 'Toro de Fuego' en Huelva por una imprudencia del portador

Una vecina de Escacena del Campo, municipio de la provincia de Huelva, ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado en el acto tradicional del 'Toro de Fuego', una celebración incluida en las fiestas patronales de este pueblo onubense. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado lunes cuando la persona encargada de llevar la estructura de pirotecnia actuó de manera imprudente, acercándose demasiado a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco en el centro de la plaza. Dos chicas fueron alcanzadas por las chispas de la estructura, aunque una de ellas solo tuvo heridas leves.

Por parte del Ayuntamiento se ha emitido un comunicado lamentando todo lo ocurrido y categoriza la situación como "irresponsable". Además, muchos de los asistentes confirmaron que no era la única actuación temeraria del portador. Nos cuentan que intentó meter otros artefactos de pirotecnia en coches que estaban estacionados cerca de donde pasó todo.

Ante todo lo ocurrido, el Consorcio ha tomado acciones legales contra la empresa contratada para el festejo tradicional. Mariló Bermúdez, concejala de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento, ha indicado que "el Toro de Fuego es una celebración que trae convivencia y alegría al pueblo. Nunca ha sido una amenaza para los ciudadanos y menos en fiestas". Están de parte de la familia afectada y luchan para encontrar una solución. Así mismo, se ha avisado al resto de Ayuntamiento del condado y de la provincia para que no se repitan los hechos.

"No fue un solo petardo"

A esto se le suma el testimonio de la madre de la víctima, María José Escobar, que resume lo ocurrido como algo "espantoso" y que se deben tomar responsabilidades y justicia. "No fue un solo petardo, era una gran traca de fuegos artificiales explotando en la cara y cuerpo de los niños que habían asistido a la fiesta. Parece que iba directamente hacia los niños. Uno sabe que se puede llegar a quemar un poco, pero no a lo que hemos llegado".

El Consistorio insiste en el comunicado emitido que este municipio siempre ha defendido una fiestas seguras y que nunca permitirían que estos hechos aislados ensucien la imagen de las fiestas patronales del pueblo y menos poner en peligro la integridad y seguridad de los vecinos y visitantes

