Más de la mitad de los edificios de Lorca examinados no son habitables

En Lorca hay 714 edificios que no son habitables, al menos por el momento. Constituyen más de la mitad de los 1.717 dañados por el terremoto del pasado miércoles, según las estimaciones oficiales.



Técnicos, arquitectos e ingenieros llevan supervisados hasta el momento 1.374 inmuebles, el 80% de los afectados por el seísmo. El consejero de Obras Públicas de Murcia, José Ballesta, ha dicho, al término del Consejo de Gobierno celebrado en Lorca, que el 48% de las viviendas analizadas (660 edificios) no tiene daños estructurales y son habitables, por lo que ha invitado a sus propietarios a que regresen "con la tranquilidad de que ha sido certificada su habitabilidad" por técnicos.



Ballesta ha añadido que de los 1.372 edificios analizados, el 40% ciento (549) presentan color amarillo, es decir, tienen daños no estructurales, pero por el momento no tienen condiciones adecuadas de habitabilidad, por lo que en estas casas se permite entrar a recoger los enseres y pertenencias.



Además, hay un 12 por ciento de viviendas (165) que tienen daños estructurales, lo que, según el consejero, "no quiere decir que haya que demolerlas", ya que mediante "micropilotaje o reforzamiento de pilares", entre otras técnicas constructivas, podrán arreglarse, y solamente para alguna en peor estado será recomendable su derribo.



La ciudad se ha dividido en 26 áreas, 17 de las cuales fueron analizadas el jueves y, "antes de que se ponga el sol", Ballesta ha afirmado que serán supervisado el cien por cien de los edificios afectados.



El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que ha participado en este Consejo de Gobierno, ha informado de que se reunirá con promotores y propietarios de inmobiliarias de la ciudad para conformar un censo de viviendas en alquiler, que puedan ponerse a disposición de aquellas familias que no puedan regresar a sus hogares.