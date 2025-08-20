Efemérides de hoy 20 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 20 de agosto?

Un 20 de agosto de 1911, a las 19:16 horas de Estados Unidos, un mensaje de la prensa había cruzado casi todos los continentes. Cuando no existía internet, la radio apenas comenzaba y muy pocos tenían acceso al teléfono, The New York Times, envía el siguiente texto: “Este mensaje es enviado alrededor del mundo”, el primer telegrama comercial. El mensaje es transmitido a 33 estaciones telegráficas submarinas y terrestres, recorre más de 28.000 km en 16 minutos y medio. La ruta aproximada de países que recibieron la señal fue: Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Siberia, Japón, Filipinas, Hawái, retornando a su país emisor, EE. UU. Representa un hito para la prensa al demostrar el avance tecnológico global de los mensajes instantáneos, en manos esta vez de un medio de comunicación.

También un 20 de agosto, pero de 2023, la selección española de fútbol femenino hace historia al ganar por primera vez la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra 1-0 durante la final del mundial de Australia. El gol decisivo lo marca Olga Carmona en la primera mitad del encuentro. Un triunfo histórico opacado por la polémica generada tras un beso no consentido del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a una de las jugadoras, lo que deriva en su suspensión y un rechazo colectivo al acoso sexual en el deporte.

¿Qué pasó el 20 de agosto?

1866: El presidente de EE. UU., Andrew Johnson, declara formalmente la finalización de la Guerra de Secesión estadounidense.

1920: La estación 8 MK de Detroit (EE. UU.) realiza las primeras emisiones radiofónicas del mundo.

1989: Una embarcación de recreo choca con la draga “Bowbelle” en el río Támesis a su paso por Londres, mueren cerca de 60 personas.

1991: El Parlamento de Estonia proclama su independencia de la URSS.

1992: El Parlamento de Jordania legaliza el multipartidismo político.

2008: Un avión de la compañía Spanair que cubría la ruta Madrid – Gran Canaria, se estrella en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando iba a iniciar las maniobras de despegue. Murieron 154 personas.

2015: El Frente Nacional francés expulsa del partido a su cofundador, Jean-Marie Le Pen, por decir que las cámaras de gas utilizadas por los nazis no eran más que un “detalle” de la historia de la Segunda Guerra Mundial.

2020: El opositor ruso Alexei Navalny es envenenado con un agente nervioso durante su viaje de regreso a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk.

¿Quién nació el 20 de agosto?

1901: Salvatore Quasimodo, poeta italiano, Premio Nobel 1959.

1936: Antonio María Rouco Varela, arzobispo español.

1937: José Luis Cantero 'El Fary', cantante español.

1948: Robert Plant, cantante de "Led Zeppelin".

1975: "José Tomás", Román Martín, torero español.

1992: Demi Lovato, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 20 de agosto?

1572: Miguel López de Legazpi, conquistador de Filipinas.

1917: Adolf von Baeyer, químico alemán, Premio Nobel.

2006: Joe Rosenthal, fotógrafo y reportero de guerra estadounidense, Premio Pulitzer de Fotografía.

2012: Tony Scott, cineasta británico.

2017: Jerry Lewis, actor cómico estadounidense.

2022: Josep Espar Ticó, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya.

¿Qué se celebra el 20 de agosto?

Hoy, 20 de agosto, se celebra el Día Mundial del Mosquito y el Día Mundial de las Patatas Fritas.

Horóscopo del 20 de agosto

Los nacidos el 20 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto, se celebran los santos Bernardo, Samuel y Lucio.