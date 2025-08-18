"Gruñidos" y "gemidos" en un avión con familias y niños: una pareja mantiene relaciones sexuales en un vuelo destino Alicante

Un avión con cientos de pasajeros despega del aeropuerto de Luton (Reino Unido) con destino a Alicante. A bordo del vehículo se encontraban familias con niños, en su mayoría de origen británico, que como cada año vuelan a España para pasar unas semanas en la costa mediterránea.

Lo que tenía previsto ser un trayecto tranquilo de casi tres horas, se convirtió en una escena vergonzosa que protagonizó una pareja que se encerró en el baño y que, según los testigos, comenzaron a emitir todo tipo de ruidos, desde "gruñidos" a "gemidos", relataron al medio 'Daily Mail'.

Todo ocurrió el pasado viernes 8 de agosto, cuando la pareja estaba ingiriendo bastante cantidad de alcohol. La mujer quería más bebida, pero un personal de la tripulación le sugirió que tomara café. Pero ante la negativa de aceptar la sugerencia, pidió más alcohol gritando a otros pasajeros que se iba "a unir al club de la milla de altura", dijo uno de los pasajeros.

Este mismo contó que la mujer intentaba vomitar en una bolsa de basura mientras advertía que iba a enfermarse. Pero a pesar de que la tripulación le pedía que vomitase en la bolsa "ella corrió al baño tambaleándose y casi derribando a un niño", gritando el nombre de su novio y solicitando su ayuda.

Una vez llegó el novio al baño, el testigo relata que "cerraron la puerta y pronto empezaron todo tipo de ruidos fuertes, gruñidos y gemidos". El personal del avión intentó detener las acciones lascivas de la pareja, pero al no conseguirlo avisó al piloto de la situación que fue "horrible", ya que había muchos niños.

Finalmente, el piloto alertó al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, y una vez aterrizaron, la Policía Nacional estaba esperando a la pareja que fue detenida por las autoridades.

Este incidente fue confirmado por un portavoz de easyJet, que explicó que en "el vuelo EZY2317 de Luton a Alicante el 8 de agosto fue interceptado por la policía al aterrizar en Alicante debido a que algunos pasajeros se comportaron de manera disruptiva a bordo".

El portavoz destacó la capacidad de la tripulación para frenar este tipo de conductos y "actuar con rapidez y de manera adecuada para garantizar la seguridad del vuelo y de los demás clientes", siendo este "la máxima prioridad" de la compañía aérea.

Denunciados por masturbarse

No es la primera vez que la aerolínea tiene que lidiar con un incidente similar. El pasado 3 de marzo en un vuelo Tenerife-Gales, otra pareja, Bradley Smith, de 22 años y Antonia Sullivan, de 20, de Rhondda Cynon Taf, fueron detenidos por la policía después de que la tripulación observase "vigorosos movimientos de manos" por debajo de los abrigos.

Según informaron los testigos a 'The Sun', el hombre pidió a su novia que le "hiciera una paja". Los abrigos que colocaron en su regazo, no sirvieron para que el resto de pasajeros no se diese cuenta de la situación. De hecho, una madre y su hija, se quejaron de haber visto "partes" de Smith.

La mujer se justificó alegando que estaba frotando la pierna de su novio. Pero, a pesar de los intentos por dar a entender que no ocurrió así, la pareja se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrado de Bristol de un cargo de ultraje a la decencia pública. A Smith fue condenado a realizar 300 horas de trabajo comunitario, mientras que a Sullivan se lo redujeron a 270. Además, se les ordenó pagar una indemnización de 100 libras (unos 115 euros) a cada uno de los tres testigos.

