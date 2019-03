Lorca lucha por recoger sus escombros y volver a la normalidad

Los lorquinos intentan recuperar la normalidad después del terremoto que dejó nueve víctimas mortales entre los vecinos del municipio murciano. Tímidamente, algunos comercios comienzan a abrir sus puertas y abastacer a la población. Quioscos a pie de calle, farmacias o cafeterías que con su actividad retomada siguen hacia delante y pisan sobre tierra firme después de la inestabilidad de los últimos días.

Muchos niños todavía no pueden acudir al colegio ya que las instalaciones no son seguras. Otros vecinos miran con resignación las marcas de las fachadas de sus edificios. El rojo desespera a los vecinos ya que una simple tonalidad significa que no podrán recuperar los enseres de sus viviendas hasta que el Ayuntamiento y los técnicos del sector determinen que no existe riesgo alguno. Sin embargo, el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha advertido a la población que los inmuebles que presentan una mancha roja en la fachada no van a ser derruídos necesariamente, sino que se está estudiando la seguridad del acceso al inmueble.

Don Felipe de Borbón llama a la normalidad

El Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, ha animado a los lorquinos a "levantarse con fuerza y encarar al futuro para, poco a poco, recuperar la normalidad lo antes posible con el apoyo de todos". Don Felipe ha hecho estas declaraciones durante su visita, junto a doña Letizia y autoridades políticas, a la Iglesia de Santiago, "tremendamente" dañada ya que su torre está resquebrajada y el techo totalmente hundido. Los Príncipes de Asturias, visiblemente afectados, han mostrado su apoyo a esta ciudad "tan emblemática por su patrimonio, el cual se ha visto seriamente dañado".