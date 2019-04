El Arenal Sound celebra su última jornada y bate un nuevo récord con 300.000 asistentes

El Arenal Sound cierra las puertas de su séptima edición tras cinco días de conciertos en Burriana y con dos de sus cabezas de cartel reservados para los miles de asistentes que aún reserven fuerzas: Steve Aoki y The Hives.

El festival ha hecho balance de su séptima edición en la que han batido récord de público y ha alcanzado la cifra de 300.000 asistentes entre sus seis días de conciertos, aunque los buenos números no garantizan que el festival más multitudinario de España vuelva a celebrarse en Burriana.

Para quedarse en la localidad que vio nacer al Arenal Sound, la organización pide "el mismo trato que cualquier otro evento" y superar las "incomodidades" que ha generado este año la división de los recintos.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el director del festival, David Sánchez, que se ha mostrado satisfecho por las buenas cifras alcanzadas este año, pese a la incertidumbre generada en los últimos meses por el cambio de ubicación del recinto motivado por una sentencia judicial por ruidos que obligaba a la organización a buscar alternativas.

Pese a que Sánchez ha asegurado que "después de lo vivido este año, ni la empresa, ni el Ayuntamiento de Burriana, ni la Generalitat queremos dar un paso en falso".

El Arenal es, ha dicho su director, el festival "más importante de España", y a partir de ahora trabajarán "de la mano de la Generalitat" para buscar un sitio "que comprenda las inquietudes y donde podamos desarrollar la actividad como merecemos y como merecen nuestros asistentes".

La alcaldesa ha manifestado que "a partir de mañana trabajaremos para el Arenal 2017", pese a que se trata de una empresa privada "con la que hemos tenido encuentros y desencuentros".

En cuanto a las cifras, el Arenal bate su récord de asistencia hasta ahora, los 280.000 asistentes alcanzados en 2013, y llega hasta 300.000, 50.000 personas cada día de los seis en los que se desarrollan los conciertos.

El impacto económico es de unos 38 millones de euros y los empleos directos e indirectos generados alcanzan 3.500 para un festival que ha contado con 130 artistas y público llegado desde 18 países europeos además de desde todas las comunidades españolas.

A pesar de que algunos de los asistentes ya llevan más de seis días de música en el cuerpo, la fiesta se vive como el primer día.

El famoso DJ estadounidense Steve Aoki vuelve a Burriana tras su exitoso paso en 2013 por los escenarios del Arenal Sound. Por su parte, los suecos The Hives se estrenan en el Arenal con su frenético "garage-rock" en el escenario principal en el que también tocarán hoy, además de Aoki, bandas que son ya un clásico en el festival, como Izal y La Gran Pegatina.

En el escenario secundario actuará Full, Carlos Sadness y Rayden+Mediyama+Mesh. La programación del Beach Club contará con la Sr. Tomasa, Malaka Youth, Correos, Ed is Dead, Edu Imbernon y The Zombie Kids Ft. Zombiesquad.

La piscina tendrá la ambientación musical de Maaddraassoo a las 18.00 horas y Annie Rox a las 20.00 horas.