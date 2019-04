Centenares de corredores participan en la primera carrera Ponle Freno que se celebra en Palma

La carrera Ponle Freno se ha celebrado por primera vez en Palma este domingo, una competición que cada vez llega a más ciudades y que cuenta con más seguidores.

Centenares de corredores han abarrotado las calles dejando huellas de ilusión y superación después de que el presentador de Deportes de Antena 3 Noticias, Manu Sánchez, haya dado el pistoletazo de salida a la carrera, a la que también se ha sumado el maratoniano Martín Fiz, que es además embajador del circuito.

Sánchez ha destacado la importancia de hacer deporte y a la vez ayudar a quienes más lo necesitan, en este caso a las víctimas de accidentes de tráfico, ya que la recaudación de las inscripciones se destinará al proyecto de deporte adaptado a pacientes con daños cerebrales o lesión medular de la obra social del Hospital San Joan de Deu.

Los corredores han podido participar en dos recorridos de cinco y diez kilómetros, pero lo más importante es la historia de superación que se esconde en cada paso, como es el caso de Mari Carmen, una mujer que perdió la vista pero no la ilusión por el deporte y que asegura que "no hay ninguna excusa para no poder practicar deporte" porque "es lo mejor que uno puede hacer".