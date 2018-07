La carrera contra reloj de una madre para poder operar a su hijo que padece una enfermedad rara

Thiago es un bebé de dos años cuya vida desde que nació ha sido una caja de sorpresas y una lucha constante contra el Síndrome de Goldenhar, una enfermedad rara.

La madre de Thiago, Patricia Ruiz Melendo, explica que desde su nacimiento el bebé ha tenido que ser sometido a numerosas pruebas e intervenciones para conseguir detectar su enfermedad.

Sin embargo el problema de Thiago no terminó en ese momento. Al tratarse de una enfermedad rara no se destina dinero para su investigación y por el momento no hay cura.

Su madre explica que, dentro de las dolencias que sufre Thiago, se encuentra la microtía, una malformación del oído. La única solución para él es reconstruir el oído externo y el canal auditivo, y para ello, la mejor opción es operarle en Estados Unidos ya que allí se realiza la intervención de una sola vez.

Para poder hacer frente a los coste de su enfermedad su madre ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' con el objetivo de conseguir 85.000 €.