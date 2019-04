Carlos Peralta, el nadador olímpico que ha hecho pública su homosexualidad: "Me arrepiento de no haberlo hecho antes"

La homosexualidad en el deporte siempre ha sido un tema tabú, como el mismo Carlos Peralta explica: "Siempre se ha dicho 'maricón el último' intentando hacer ver que ser maricón es ser peor deportista". Sin embargo, él ganó la medalla de oro en 200 metros mariposa.

Ahora ha decidido nadar contra corriente: es gay y lo hace público: "Me arrepiendo de no haberlo hecho antes porque me hubiese ayudado a mí y hubiese ayudado antes". Además, considera que en deportes como el fútbol es donde más niveles de homofobia se encuentran los deportistas, a pesar de los brazaletes LGTBi en la liga inglesa.

En la élite de nuestro país hay muy pocos que han dado el paso, como Mapi León del FC Barcelona, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el patinador Javier Raya.

Tampoco abundan las salidas del armario en el extranjero, aunque aumentan cada año. El puertorriqueño Pablo Cruz, que fue el primer boxeador profesional en declarar su homosexualidad, no dudó en hacer el pesaje con un slip arcoíris. Más difícil lo tuvieron los pioneros como la tenista Martina Navrátilová o el futbolista inglés Justin Fashanu, que se acabó suicidando.