'Antinatalismo': así es la nueva corriente que considera que tener hijos "no es ético"

Un pesimismo vital, motivos de sobrepoblación y la escasez de recursos. Son algunas de las razones por la que un sector cada vez más amplio de la sociedad está optando por no tener descendencia. Ahora esta corriente de pensamiento ya tiene nombre: 'antinatalismo', una ideología que apareció en el siglo XIX y que está calando cada vez más.

Hoy conocemos el caso de una pareja que hace poco descubrió que era 'antinatalista'. Nuestros protagonistas, Heidi y Gerardo, consideran injusto traer un niño a un mundo en el que "no alcanzan los recursos, donde el agua y los productos son escasos". Ellos, igual que otras personas con este ideario, son objetos de críticas. "Muchos me preguntan sobre quién me va a cuidar cuando sea viejita, otros aseguran que como mujer debería tener hijos para tener niños de mi propia sangre" asegura Heidi.

En el caso de esta pareja, al tener las ideas tan claras, decidieron que él se esterilizara: "En un momento yo había pensado ligarme las trompas, pero en mi caso era una operación más invasiva y la de Gerardo no".

Este nuevo concepto está trayendo debates muy curiosos. Esta semana hemos conocido la noticia de que un joven denunciaba a sus padres por traerle al mundo sin su consentimiento.

'Natalistas' y 'antinatalistas' coinciden en que la decisión es personal.