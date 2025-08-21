Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Dragón azul

Reabren playas de Alicante tras no hallar más ejemplares del peligroso "dragón azul"

La restricción impuesta el pasado miércoles por la tarde había sido motivada por la aparición de este animal marino, cuya picadura puede provocar mareos, vómitos y dolores intensos

Imagen del drag&oacute;n azul tomada en Gran Canaria

Imagen del dragón azul tomada en Gran CanariaALFREDO UBIERNA LEON | Gobierno de Canarias

Publicidad

Sandra Navarro
Publicado:

Se permite de nuevo el acceso al baño en los 11 kilómetros de playas de Guardamar del Segura. El municipio costero había desplegado la bandera roja en sus playas tras detectar la presencia de dos ejemplares del Glaucus atlanticus, conocido popularmente como “dragón azul”. Se trata de un pequeño molusco marino de vivos colores y picadura venenosa.

El dispositivo de vigilancia se ha desplegado esta mañana con la participación de la Policía Local y socorristas, con el fin de localizar nuevos individuos. Un tiempo de seguimiento, supervisión y control necesario para poder reanudar con seguridad la actividad en la costa.

El ‘dragón azul’ mide apenas cuatro centímetros y aunque su llamativo aspecto azul plateado pueda resultar atractivo, la toxicidad que desprende lo convierte en una amenaza. Su picadura puede causar inestabilidad, dolor severo y vómitos. Se alimenta de otros organismos peligrosas como la carabela portuguesa, almacenando las toxinas de estas y potenciando sus efectos nocivos.

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento emitió un comunicando alertando a la población e insistiendo en la importancia de no tocar estos animales. Se recomienda no hacerlo bajo ningún concepto, ni siquiera con guantes e informar a socorristas o autoridades. En caso de contacto o picadura, se recomienda enjuagar con agua salada y acudir de inmediato al puesto de socorro o al centro de salud más próximo.

La presencia de esta especie, habitual en aguas tropicales o templadas, ha sorprendido a los expertos, ya que su aparición en el litoral mediterráneo es extremadamente inusual. La aparición de este ser marino en estas zonas coincide con un mar cada vez más cálido, que registra valores históricos y que alcanza casi los 30 grados de temperatura.

Los servicios municipales han estado monitorizando la situación. Las playas han permanecido cerradas durante estas horas priorizando la protección de los bañistas. Ante la ausencia de nuevos avistamientos y tras descartarse nuevas irrupciones, los bañistas podrán seguir disfrutando del mar con normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: La situación mejora ligeramente aunque continúan activos 18 focos

Un experto forestal explica por qué hay tantos incendios

El cóctel explosivo que explica por qué arde España: "El frente de un incendio es como un tsunami"

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario
Operación Policial

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario en Galicia

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga
Málaga

Pide ayuda a una amiga y consigue que la liberen tras ser encerrada en un trastero por un joven de 20 años en Málaga

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)
Rescates Bomberos

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)

El excursionista empezó la caminata de media mañana, pero a media tarde avisó a un contacto de que estaba ya muy cansado y que iba a retroceder, para llegar hasta su coche que lo tenía en el teleférico de Puig Major. El hombre se desorientó y hubo que poner en el marcha el equipo de rescate.

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela
Intoxicación alimentaria

Once personas afectadas por un brote de salmonella en dos hospitales de Gran Canaria

Se investigan las causas de esta intoxicación que ha causado 11 atendidos aquejados de dolencias gastrointestinales. Ocho de los afectados permanecen en el centro hospitalario para observar su evolución. El resto han sido dados de alta.

Bomberos Zaragoza

Muere una joven tras caer a un pozo de 35 metros en Zaragoza

La Guardia Civil difunde imágenes aéreas de las localidades afectadas por los incendios en Ourense

Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación de los incendios en Ourense

Imagen del dragón azul tomada en Gran Canaria

Reabren playas de Alicante tras no hallar más ejemplares del peligroso "dragón azul"

Publicidad