Pide ayuda a una amiga y consigue que la liberen tras ser encerrada en un trastero por un joven de 20 años en Málaga

La mujer, de 30 años, fue localizada en un trastero gracias al aviso de una amiga a la que logró enviar un mensaje de auxilio.

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga

Coche patrulla de la Policía Local de Málagaantena3.com

La rápida reacción de una amiga resultó decisiva para que una mujer de 30 años pudiera ser rescatada tras haber sido retenida en un trastero de un edificio en Málaga capital. Según confirmaron fuentes municipales, fue durante la madrugada del martes cuando la víctima logró enviar un mensaje de auxilio a su amiga, quien de inmediato alertó a la Policía Local.

A partir de ese aviso, varias patrullas se desplazaron a la zona indicada, lo que permitió poner en marcha el dispositivo de búsqueda.

Localizada en un trastero del garaje

Los primeros agentes que acudieron realizaron una inspección inicial sin éxito, aunque la persistencia en el rastreo fue clave. En una segunda revisión del inmueble, al pasar por la zona de trasteros del garaje, los policías escucharon llantos y murmullos tras una de las puertas.

Ante la sospecha, llamaron de manera insistente y, cuando se disponían a forzar la entrada, el joven abrió la puerta. En el interior se encontraba la mujer retenida, visiblemente afectada, según adelantó Diario Sur.

El sospechoso, bajo custodia policial

El presunto autor, un joven de 20 años, fue detenido en el acto por un delito de detención ilegal. La mujer fue atendida por los agentes y puesta a salvo, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.

