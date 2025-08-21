Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)

El excursionista empezó la caminata de media mañana, pero a media tarde avisó a un contacto de que estaba ya muy cansado y que iba a retroceder, para llegar hasta su coche que lo tenía en el teleférico de Puig Major. El hombre se desorientó y hubo que poner en el marcha el equipo de rescate.

Paula Silvestre
Publicado:

El hombre de 66 años ha sido rescatado esta mañana tras pasar la noche desorientado en la montaña de Puig Major. El excursionista salió a andar por el Torrent de s'Al.lot Mort y no pudo encontrar el camino de regreso. Empezó la caminata por la mañana con la intención de hacer Es Torrent, pero a media tarde avisó a un contacto de que estaba ya muy cansado y que iba a retroceder, deshacer el camino para llegar hasta su coche que lo tenía en el teleférico de Puig Major. El hombre no logró su objetivo, en su camino de vuelta se desorientó, se le hizo de noche y se bloqueó.

La persona que estaba pendiente de él, se preocupó cuando no volvió a tener noticias de él, ni contestar al móvil, así que avisó a emergencias. Se activó el personal del parque de Sóller y de Inca pero no dieron con el hombre. A las 7:15h de la mañana han decidio buscarle por aire gracias a la intervención de la unidad aérea de los Bomberos de Mallorca (la Milana), y a las 8h le han localizado. El acceso era complicado y se ha tenido que utilizar una grúa para poder trasladar al hombre que ha sido encontrado en buen estado de salud y no ha necesitado asistencia médica.

Causas de la desorientación

Las causas de posible desorientación en la montaña son varias. La falta de oxígeno porque el aire a mayor altitud tiene menos presión y por tanto, menos oxígeno, puede afectar a la orientación, agravado además si la ascensión es muy rápida. Estar hidratado es importante, para evitar estos síntomas, aunque factores más simples como el cansancio o el calor, pueden jugarnos una mala pasada en la montaña.

Las intervenciones de los servicios de emergencia en montañas y zonas rurales siguen en aumento desde los últimos años. Los expertos recomiendan para una ruta segura, revisar la meteorología antes de iniciar la excursión, informar a alguna persona cercana de la ruta y siempre llamar al 112 en caso de incidencia.

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)
Rescates Bomberos

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)

