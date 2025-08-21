Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Once personas afectadas por un brote de salmonella en dos hospitales de Gran Canaria

Se investigan las causas de esta intoxicación que ha causado 11 atendidos aquejados de dolencias gastrointestinales. Ocho de los afectados permanecen en el centro hospitalario para observar su evolución. El resto han sido dados de alta.

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela

Imagen de archivo de una bacteria de salmonelaEuropa Press

Ibán Padrón
Publicado:

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una investigación tras detectarse un brote de salmonella en Gran Canaria que, por el momento, ha causado once casos con síntomas gastrointestinales. Dos de los pacientes ya han recibido el alta médica.

Ocho de los afectados permanecen en seguimiento en el Hospital Universitario Insular y otros tres en el Hospital Juan Carlos I. A ellos se suman dos casos más en estudio, a la espera de confirmación, con sintomatología compatible.

Nada más notificarse los primeros síntomas, la Dirección General de Salud Pública y la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular–Materno Infantil activaron los protocolos de actuación establecidos para estas situaciones.

Las primeras pruebas han confirmado la presencia de salmonella, aunque todavía se esperan los análisis definitivos tanto de los alimentos como de las muestras clínicas. De forma preventiva, el servicio de Cocina del hospital, que también abastece al Juan Carlos I, ha retirado los productos señalados como posibles responsables del brote.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica continúa con el estudio de los casos y mantiene una vigilancia activa por si apareciesen nuevos contagios relacionados con esta intoxicación

