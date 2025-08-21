Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación de los incendios en Ourense

Son imágenes devastadoras. El fuego ha arrasado viviendas en Villa Martín de Valdeorras, Cernego y San Vicente de Leiva, en Ourense.

La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio que afectaba al municipio ourensano de Carballeda de Avia se ha dado por estabilizado, lo que reduce a cinco los focos activos este jueves. El que más preocupa sigue siendo el de Larouco. En las labores de control participan tres técnicos, 73 agentes, 125 brigadas, 79 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, además de 10 helicópteros y 12 aviones.

