Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario en Galicia

Los arrestados ataron y golpearon a la víctima en su propia casa hasta que confesó dónde guardaba sus ahorros. La operación se saldó con la incautación de armas simuladas, ropa utilizada en el asalto y otros efectos vinculados a robos recientes en Pontevedra

Eva V. Lima
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a tres hombres acusados de participar en un violento asalto a un vecino de 90 años en la parroquia de Coruxo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 15 de julio, cuando cuatro encapuchados irrumpieron en la vivienda del anciano y lo ataron a una silla bajo amenazas con un arma de fuego y un cuchillo. Tras propinarle golpes, consiguieron que revelase dónde guardaba 20.000 euros en efectivo y la clave de su tarjeta bancaria.

Con el botín en su poder, los delincuentes huyeron y trataron de extraer dinero en un cajero cercano, aunque sin éxito. La víctima, presa del nerviosismo, habría facilitado un número equivocado. Tras la huida, el nonagenario logró desatarse y pedir ayuda.

Un grupo reincidente y especialmente violento

Lejos de conformarse, tres días después los sospechosos regresaron a las inmediaciones de la vivienda para robar una furgoneta cargada con maquinaria de obra. El vehículo fue hallado abandonado en el parque forestal de Coruxo, con numerosos desperfectos. La investigación policial permitió, en menos de un mes, identificar a los presuntos responsables. Según la portavoz de la Policía Nacional, María Bullo, «se trataba de un grupo criminal asentado en la provincia de Pontevedra, especializado en robos con violencia y con un historial delictivo muy amplio». Además, se les vincula con asaltos recientes a viviendas y gasolineras, así como con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El 20 de agosto, y debido a la peligrosidad de los investigados, la detención fue ejecutada mediante un dispositivo especial. «Por la extrema violencia empleada y el riesgo que suponían para los vecinos, se diseñó un operativo conjunto con unidades especiales para garantizar la seguridad», explica Bullo. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOES), apoyados por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo, irrumpieron en la infravivienda donde residían los sospechosos y los detuvieron mientras dormían.

Incautación de armas simuladas y pruebas del asalto

Durante el registro se intervinieron dos armas de fuego simuladas, caretas, dinero en efectivo, ropa presuntamente usada en el robo y diverso material de obra. También se localizaron efectos que podrían estar relacionados con otros robos cometidos en la provincia en la última semana.

Los tres arrestados están acusados de robo con violencia, robo con fuerza, hurto de uso de vehículo y pertenencia a grupo criminal. En los próximos días serán puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vigo, mientras continúa la investigación para localizar al cuarto miembro de la banda, que permanece en paradero desconocido.

La portavoz de la Policía, María Bullo, concluye que «esta operación supone un golpe significativo a un grupo criminal que llevaba semanas generando una gran alarma social en la provincia de Pontevedra».

