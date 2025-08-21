Los incendios de Ourense están fuera de control y preocupan los rebrotes: "No acaba nunca y no nos dejan acabar"

La provincia de Ourense atraviesa una de sus jornadas más complicadas frente a los incendios forestales. El fuego permanece sin control y ya ha destruido más de 82.000 hectáreas. La Xunta mantiene la alerta en nivel 2, con seis focos activos, mientras los equipos de extinción intentan contener unas llamas que avanzan favorecidas por el viento.

Las brigadas se enfrentan a un escenario cambiante. Uno de los incendios más graves, en Larouco, ha cruzado el río Sil y ha alcanzado la provincia de Lugo. En A Gudiña, los rebrotes sorprendieron a los efectivos desplegados: "Ahora vuelve a prender otra vez, es que es incontrolable", describían brigadistas exhaustos.

Rebrotes y aldeas atrapadas

La magnitud de los rebrotes ha obligado a movilizar todos los recursos disponibles. En la aldea de Bendollo, en Quiroga, vecinos y profesionales quedaron atrapados durante varias horas hasta que lograron estabilizar parcialmente el fuego. El Ejército también se ha desplegado en zonas críticas como Oira, en Ourense, para reforzar las labores de extinción y perimetrar los focos.

El impacto sobre las poblaciones es evidente. San Vicente de Leira figura entre las más afectadas, con viviendas calcinadas. En Valdeorras, el fuego alcanzó incluso la iglesia del pueblo. Una vecina de Carballera relataba que llevan "días trabajando sin descanso" para proteger lo poco que queda en pie.

Transporte ferroviario restablecido tras una semana

La gravedad de los incendios obligó durante días a suspender la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia, debido a la proximidad de las llamas a las vías y la escasa visibilidad generada por el humo. Renfe confirmó este martes que el servicio se ha restablecido tras casi una semana interrumpido.

Las imágenes difundidas desde la N-525, a la altura de Ventas da Barreira, muestran la magnitud del dispositivo policial y de emergencias desplegado en los puntos más críticos de A Gudiña. Brigadistas continúan vigilando zonas donde los troncos, aún encendidos por dentro, mantienen altas temperaturas que facilitan los rebrotes.

Una situación "inacabable"

El sentimiento en la zona es de agotamiento. "No acaba nunca y no nos dejan acabar", lamentaba uno de los equipos de extinción tras horas de trabajo. Los vecinos comparten esa sensación de impotencia, conscientes de que las condiciones meteorológicas siguen jugando en contra.

