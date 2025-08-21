Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Zaragoza

Muere una joven tras caer a un pozo de 35 metros en Zaragoza

Los bomberos de Tarazona rescataron el cuerpo en el Pozo de los Aines, un enclave turístico de Grisel con medidas de seguridad y difícil acceso.

Bomberos Zaragoza

Bomberos ZaragozaEuropa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Una joven de unos 20 años ha perdido la vida este miércoles al precipitarse al interior del Pozo de los Aines, en el municipio zaragozano de Grisel. El enclave natural, de 35 metros de profundidad, se encuentra en la comarca de Tarazona y el Moncayo y es un conocido atractivo turístico de la zona.

El aviso movilizó a los efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y a su coordinador, que intervinieron de inmediato para recuperar el cuerpo. La Diputación de Zaragoza informó de que la extracción se realizó mediante técnicas y material especializado de rescate vertical, dada la complejidad del terreno y la profundidad del pozo.

El Pozo de los Aines está formado por el hundimiento de estratos calizos y yesosos, fruto de la acción de las aguas subterráneas. La sima cuenta con una boca de 22 metros de diámetro, 35 metros de profundidad y hasta 32 metros de desnivel, lo que convierte su acceso y exploración en un entorno de riesgo elevado.

Intervención de los equipos de rescate

Los especialistas desplazados al lugar trabajaron durante horas para recuperar el cadáver de la joven. La operación exigió técnicas de rescate vertical en un entorno que combina terreno irregular y riesgo de desprendimientos. Según fuentes de la Diputación, la intervención se desarrolló con el máximo rigor para garantizar la seguridad tanto de los efectivos como del resto de personas presentes.

El suceso se produce en un espacio que, pese a contar con medidas de seguridad, requiere precaución por parte de los visitantes debido a su compleja geología.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Última hora incendios en España: La situación mejora ligeramente aunque continúan activos 18 focos

Incendio Ourense

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: La situación mejora ligeramente aunque continúan activos 18 focos

Un experto forestal explica por qué hay tantos incendios

El cóctel explosivo que explica por qué arde España: "El frente de un incendio es como un tsunami"

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenido un menor en Tàrrega por matar presuntamente a otro joven de 18 años

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario
Operación Policial

Detenidos tres atracadores por robar y golpear con violencia a un nonagenario en Galicia

Coche patrulla de la Policía Local de Málaga
Málaga

Pide ayuda a una amiga y consigue que la liberen tras ser encerrada en un trastero por un joven de 20 años en Málaga

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)
Rescates Bomberos

Rescatan a un hombre tras pasar la noche desorientado en Puig Major, Mallorca)

El excursionista empezó la caminata de media mañana, pero a media tarde avisó a un contacto de que estaba ya muy cansado y que iba a retroceder, para llegar hasta su coche que lo tenía en el teleférico de Puig Major. El hombre se desorientó y hubo que poner en el marcha el equipo de rescate.

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela
Intoxicación alimentaria

Once personas afectadas por un brote de salmonella en dos hospitales de Gran Canaria

Se investigan las causas de esta intoxicación que ha causado 11 atendidos aquejados de dolencias gastrointestinales. Ocho de los afectados permanecen en el centro hospitalario para observar su evolución. El resto han sido dados de alta.

Bomberos Zaragoza

Muere una joven tras caer a un pozo de 35 metros en Zaragoza

La Guardia Civil difunde imágenes aéreas de las localidades afectadas por los incendios en Ourense

Las impactantes imágenes aéreas que muestran la devastación de los incendios en Ourense

Imagen del dragón azul tomada en Gran Canaria

Reabren playas de Alicante tras no hallar más ejemplares del peligroso "dragón azul"

Publicidad