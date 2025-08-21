Muere una joven tras caer a un pozo de 35 metros en Zaragoza

Una joven de unos 20 años ha perdido la vida este miércoles al precipitarse al interior del Pozo de los Aines, en el municipio zaragozano de Grisel. El enclave natural, de 35 metros de profundidad, se encuentra en la comarca de Tarazona y el Moncayo y es un conocido atractivo turístico de la zona.

El aviso movilizó a los efectivos del Parque de Bomberos de Tarazona y a su coordinador, que intervinieron de inmediato para recuperar el cuerpo. La Diputación de Zaragoza informó de que la extracción se realizó mediante técnicas y material especializado de rescate vertical, dada la complejidad del terreno y la profundidad del pozo.

El Pozo de los Aines está formado por el hundimiento de estratos calizos y yesosos, fruto de la acción de las aguas subterráneas. La sima cuenta con una boca de 22 metros de diámetro, 35 metros de profundidad y hasta 32 metros de desnivel, lo que convierte su acceso y exploración en un entorno de riesgo elevado.

Intervención de los equipos de rescate

Los especialistas desplazados al lugar trabajaron durante horas para recuperar el cadáver de la joven. La operación exigió técnicas de rescate vertical en un entorno que combina terreno irregular y riesgo de desprendimientos. Según fuentes de la Diputación, la intervención se desarrolló con el máximo rigor para garantizar la seguridad tanto de los efectivos como del resto de personas presentes.

El suceso se produce en un espacio que, pese a contar con medidas de seguridad, requiere precaución por parte de los visitantes debido a su compleja geología.

