AENA controla el acceso a Barajas por la noche: "No es la solución, por muchas restricciones, nadie se va a ir"

Desde el miércoles la compañía pública que gestiona los aeropuertos en España, AENA, va a poner en marcha controles de acceso durante las "franjas horarios con menor intensidad"; en concreto, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada.

Pero una puerta de este aeropuerto va a permanecer abierta 24 horas, eso sí, será necesaria la documentación correspondiente. Solo viajeros con tarjeta de embarque, acompañantes, o personal de las instalaciones tendrá acceso; también se va a aumentar la seguridad.

"No es la solución, aunque pongan muchas restricciones, nadie se va a ir"

Son meses viviendo en esta situación: "Me pongo una toalla como veis, ¿por qué?, nos sentimos como animales de circo. Esto no es gusto de nadie. Yo sé que es una mala imagen que estamos dando", explica Paco, una de las centenares de personas vulnerables que pernoctan cada noche en el Aeropuerto de Barajas.

Ante las restricciones para acceder al aeropuerto, se muestra claro: "Igual alguno vendrá antes, y los que vengan más tarde me imagino que tendrán su ruta para entrar, eso es lo que vamos a hacer todos". Paco se sincera con un equipo de Antena 3 Noticias, reconoce que AENA no ha dado con la solución, y que "cada persona tiene su forma de entrar" a la terminal para pasar la noche. Añade que si no nos quieren ver aquí, "que pongan una tienda de campaña, que nos saquen temporalmente fuera, pero que nos lleven a un sitio, no echarnos a la calle". Es lo que piensa, no cree que eso vaya a poner fin a la situación y piden otras soluciones.

Desde hace meses hemos conocido la realidad que se esconde entre las terminales del aeropuerto más transitado de España, y son muchos los trabajadores que tienen miedo, sobre todo, los de la limpieza. Están satisfechos con las medidas tomadas desde AENA. Cuentan que en ocasiones tienen que ir "escoltados con servicios de seguridad para poder acceder, por ejemplo, a los baños donde se encierran las personas conflictivas".

Cruce de reproches entre instituciones: Se han comprometido a reunirse

El presidente de AENA, Maurici Lucena, pide al Ayuntamiento de Madrid una reunión urgente para solucionar el problema de las personas sin hogar que duermen cada noche en el Aeropuerto de Barajas. En su carta, AENA insiste en que corresponde al Ayuntamiento de Madrid atenderlos, y reprocha al alcalde que haya subido el tono del debate.

Lucena denuncia una situación crítica en la que se sienten desamparados por la administración. Su intención es frenar la llegada de más personas pero nadie explica qué pasará con las personas que ya están dentro del aeropuerto, y no tienen a dónde ir.

Un escenario de encrespamiento, que ha provocado un cruce de reproches. Lucena afirma que Almeida hace "declaraciones incendiarias". Y considera que ha tomado una medida "para que no empeore el problema". El alcalde de Madrid, José Luis Almeida, exige en la reunión convocada "que tengan el valor de decirle a Ministerios y Delegaciones de Gobierno, que acudan también". Existen grandes diferencias sobre quién tiene que actuar. A pesar del cruce de críticas, ambas partes se han comprometido a reunirse.

