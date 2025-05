Un equipo de Antena 3 Noticias pasa la noche junto a los sintecho en Barajas: "Aquí hay peligro, son muy agresivos todos"

Durante el día la mayoría pasa su tiempo fuera del aeropuerto. Es por la noche cuando más personas sin hogar se acumulan en Barajas. Poco a poco van llegando hasta que cientos de ellos se reúnen para dormir en los pasillos de la Terminal 4. Un equipo del programa Espejo Público ha podido ver de primera mano, qué es lo que pasa cuando llega la madrugada, qué personas duermen allí y qué problemas tienen.

Marta Cecilia lleva un año en esta situación, "nunca hay una casa para mi, nunca hay una vivienda digna". Pide ayuda, quiere que le saquen del aeropuerto, pero no irse a un albergue, "los que quieran ir que se vayan al albergue, pero yo ahí ya no voy más porque he sufrido muchas vejaciones", explica.

La zona más "peligrosa" del aeropuerto

La planta menos uno, nos dicen, es la más conflictiva. "Aquí hay peligro, son muy agresivos todos", también es la zona donde más personas sin techo se juntan. Nos cuentan que hay robos, peleas y situaciones muy complicadas durante la madrugada. De hecho, en mitad de la grabación una mujer sin hogar se acerca para contarle a nuestra compañera Paula Martínez que la han agredido, "ha venido una mujer a gritarme y a insultarme, ¡mira la sangre que estoy botando", explica asustada.

Allí también duermen trabajadores, que durante el día se buscan la vida como pueden y vuelven al Aeropuerto de Barajas para descansar. "Aquí una noche puede ser tan tranquila como terrorífica", cuenta una de ellas. Lleva seis meses así, le han llegado incluso a despertar en mitad de la noche para intentar robarle y quitarle los zapatos.

Los trabajadores del aeropuerto están desesperados, piden que la situación se solucione cuanto antes. "Hace cinco minutos estaba uno de meando en el ascensor", aseguran que en alguna ocasión han hecho sus necesidades incluso en los mostradores. De momento, a pesar de que AENA ha anunciado controles más restrictivos para vigilar quién entra al aeropuerto, la medida aún no se ha puesto en marcha y no se sabe cuándo comenzará.

Desde Aena recuerdan que los aeropuertos no son lugares preparados para habitar, sino que son infraestructuras "exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar". Es por lo que el gestor aeroportuario advirtió hace meses al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que el número de personas que pernoctan en las instalaciones aeroportuarias iba en aumento y que ambas instituciones debían solucionarlo.

