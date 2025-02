Más de 500 personas vulnerables duermen cada día en el aeropuerto de Barajas: "A veces comemos de la basura"

Cada año, por el aeropuerto de Barajas de Madrid pasan más de 66 millones de viajeros. Viajan con sus maletas cargadas, muchas veces corriendo por miedo a no llegar al vuelo. Pero pocos se dan cuenta de que en esas terminales hay personas que llevan viviendo durante meses. Barajas se ha convertido para ellas en un hogar improvisado en el que encuentran refugio cada noche, en vez de estar en la calle.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con una de esas personas que vive en el aeropuerto. "Yo llevo aquí seis meses", nos dice. "No tengo casa, no tengo nada", nos cuenta con resignación. Como él, se calcula que aquí pasan cada noche unas 500 personas. Durmiendo en los pasillos, encima de los asientos o entre cartones.

"En los albergues no hay plazas"

Raquel es otra de esas personas sin hogar que se ha visto obligada a mudarse a Barajas. Acaba de perder su trabajo e insiste en que no tiene otro lugar a donde ir. "En los albergues, por la temporada de frío, no hay plazas", nos asegura. Su intención es irse cuanto antes del aeropuerto, pero dice que ahora mismo es su única opción. Y aún así, nos cuenta que en Barajas tampoco se lo ponen fácil: "No nos dejan acostarnos hasta las 11 de la noche y a las 5 de la mañana nos despiertan".

Las condiciones de higiene también son un reto para todas estas personas. "Esperamos que el baño de inválidos esté desocupado, es la única forma de asearme", nos cuenta otro de los afectados. Y para comer, rebuscan entre la basura o piden a los pasajeros que les den algún alimento.

"Esto es un hotel y todo el pasillo está lleno de cartones"

Muchos trabajadores del aeropuerto aseguran que la situación se ha ido de las manos: "Esto es un hotel, y todo el pasillo está lleno de cartones". Las personas que viven aquí tienen perfiles muy distintos: gente sin hogar, extranjeros que han llegado de forma ilegal a la espera de un permiso de asilo o desempleados que no tienen el dinero suficiente para poder pagar al mes una vivienda.

