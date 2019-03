El papa recibe por primera vez a un grupo de gitanos en el Vaticano

El papa Benedicto XVI hizo hizo un llamamiento para que el pueblo gitano "nunca más" sea objeto de "vejaciones, de rechazo o de desprecio", al recibir en audiencia a cerca de 2.000 representantes del pueblo romaní por primera vez en el Vaticano.



En el encuentro, organizado en el marco de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del beato español Ceferino Giménez Malla, alias El Pelé, el primer gitano elevado a la gloria de los altares, el Pontífice recordó cómo a lo largo de la historia los gitanos han conocido "el sabor amargo de la no acogida" y de la "persecución".



"La conciencia europea no puede olvidar tanto dolor", señaló Benedicto XVI, quien asimismo pidió a los representantes del pueblo romaní que acudieron a Vaticano que, por su parte, "busquen siempre la justicia, la legalidad y la reconciliación" y que se esfuercen para no ser "nunca la causa de sufrimiento de otros".



El papa subrayó que la historia del pueblo gitano "es compleja y, en algunos períodos, dolorosa", con episodios como las persecuciones sufridas durante la Segunda Guerra Mundial.



Asimismo, reconoció que persisten "problemas graves y preocupantes" como por ejemplo "las relaciones, con frecuencia, difíciles" con las sociedades en las que residen.



Sin embargo, el Pontífice lanzó un mensaje de esperanza al afirmar que en la actualidad se están abriendo nuevas oportunidades e invitó a escribir de forma conjunta "una nueva página de historia" para el pueblo gitano y para Europa.



"Con el tiempo habéis creado una cultura de expresiones significativas como la música y el canto, que han enriquecido Europa. Muchas etnias han dejado de ser nómadas y buscan la estabilidad con nuevas expectativas frente a la vida", dijo el Santo Padre.