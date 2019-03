Obama: "EEUU no puede hacer de la extorsión una rutina"

El presidente de EEUU, Barack Obama, advirtió de que el país no puede "hacer de la extorsión una rutina" de la democracia en relación a la estrategia de la oposición republicana, que no ha permitido aprobar una ley de presupuesto temporal que evitara la paralización de la administración.

En una rueda de prensa, el presidente utilizó las palabras del inversor Warren Buffett y comparó no aumentar el techo de endeudamiento con "una bomba nuclear, un arma demasiado horrible para ser usada". El mandatario dijo que si no se aumenta ese límite para pagar obligaciones ya contraídas antes del próximo día 17 eso "será dramáticamente peor" que un cierre de la administración pública como el actual, que comenzó el 1 de octubre.

"Déjenme ser claro, no hay escenario u opción buena, no hay un remedio extraordinario, no hay varita mágica que nos permita evitar el caos que se desencadenaría por primera vez en nuestra historia si no pagamos nuestras facturas", advirtió Obama, quien acusó a los republicanos de "extorsionar" para conseguir sus demandas.

El presidente fue especialmente crítico con los congresistas republicanos radicales que han minimizado las consecuencias de no aumentar el techo de endeudamiento, y dijo que difundir esas ideas es especialmente "irresponsable". Obama aseguró que no aumentar la capacidad del Tesoro de pagar sus deudas, un debate que ya se llevó al límite en 2011, "interrumpirá la marcha de los mercados, la confianza del mundo en Estados Unidos como cimiento de la economía global".

En 2011, los republicanos en el Congreso llevaron al límite el mismo debate sobre el aumento del techo de endeudamiento, una decisión que hasta entonces constituía un mero trámite pero que a partir de ese momento se ha vuelto una excusa para forzar concesiones presupuestarias o ideológicas.

Aunque en 2011 se evitó en el último minuto la temida suspensión de pagos, agencias como Standard & Poor rebajaron la nota de solvencia de Estados Unidos por la incertidumbre que la disputa había ocasionado.

El presidente recordó que el secretario del Tesoro, Jack Lew, comparecerá el jueves en el Congreso para explicar el alcance de un desacuerdo en el Legislativo sobre la ampliación del límite de deuda y los escenarios que contempla el Ejecutivo para evitar que se llegue a ese extremo. También dijo que está dispuesto a acuerdos a corto plazo para autorizar la reapertura de la administración pública y un aumento del límite de deuda con el compromiso de negociar otros asuntos como "la mejora" de su reforma sanitaria o medidas contra el déficit más adelante.