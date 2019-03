Un líder guerrillero checheno reivindica el atentado en el aeropuerto de Moscú

En su mensaje, Umárov aseguró que el terrorista suicida que detonó la bomba en el aeropuerto de Domodédovo actuó bajo sus órdenes y amenazó con nuevos ataques contra Rusia. Una fuente de los servicios secretos rusos dijo hoy a la agencia Interfax que la declaración de Umárov era "esperada", pues "necesita permanentemente que se le recuerde en los medios". "Estamos profundizando en todas las líneas de investigación y sin falta hallaremos al organizador del atentado terrorista", agregó.

Otro portavoz de los servicios de seguridad dijo a la agencia oficial Itar-Tass que "las declaraciones de delincuentes y terroristas no se comentan". Pocos días después del atentado, el Comité de Instrucción de Rusia declaró que el terrorista suicida fue identificado y que se trataba de un hombre de veinte años oriundo de una de las repúblicas rusas del Cáucaso Norte, pero que su nombre se mantendría en secreto para no entorpecer las investigaciones. Más tarde, medios informativos rusos revelaron que el terrorista era un antiguo estudiante de contabilidad procedente de la república Ingush, vecina de Chechenia, llamado Magomed Yevlóev, extremo que no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Los avances en la investigación llevaron a algunos funcionarios a declarar que el atentado había sido esclarecido, lo que provocó la semana pasada una fuerte de reprimenda del presidente ruso, Dmitri Medvédev, a las fuerzas de seguridad. "Este crimen aún no ha sido resuelto, aunque haya avances. Hay que trabajar y no hacerse publicidad", afirmó Medvédev al reunirse con Alexandr Bórtnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). Medvédev añadió: "Considero inaceptable que alguien anuncie que un crimen ha sido resuelto, más aún de tal gravedad, antes de concluir todas las investigaciones, preparar la acusación, interponerla ante los tribunales, emitir un veredicto y su entrada en vigor". "Usted me informa de que hay progresos en la investigación. Eso es bueno, pero ni los representantes de la Fiscalía, ni el Comité de Instrucción (CI) ni ningún otro funcionario tiene derecho a declarar que el crimen está resuelto", dijo.

El líder ruso llamó al FSB, principal órgano de lucha antiterrorista, y al CI a proseguir la investigación de éste y otros atentados. El ataque terrorista de Domodédovo ha sido el más grave perpetrado en Rusia desde marzo de 2010, cuando un doble atentado suicida cometido por dos jóvenes caucásicas en sendas estaciones del metro moscovita causó la muerte de 40 personas y más de un centenar de heridos.