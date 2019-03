Leopoldo López presenta su candidatura a la Presidencia de Venezuela

"He recuperado mis derechos y me comprometo a no descansar hasta que en Venezuela todos los derechos sean para todas las personas", ha manifestado López, en su primera comparecencia desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Este tribunal ha exhortado al Estado venezolano a volver ha habilitar al exalcalde opositor para que pueda ser candidato en futuros comicios locales y nacionales, lo que supone la primera ocasión que dicha instancia emite un dictamen de esta naturaleza contra el Gobierno presidido por Hugo Chávez.

López ha destacado que la CoIdh ha acabado con "esa espada de Damocles con la que el oficialismo ha jugado durante los últimos cuatros años para sacar del juego político a líderes incómodos y escoger a su adversario".

Asimismo, López ha aseverado que este dictamen supone una victoria personal, y de la democracia venezolana y latinoamericana. "Esta sentencia no tiene espacio para la interpretación", ha dicho.

Ante la multitud congregada para celebrar el veredicto de la CoIDH, el exalcalde opositor ha animado a los venezolanos a soñar "con esa Venezuela que desean" y ha emplazado a la ciudadanía a "estar listos para el cambio" y, por ende, "derrotar a un mal Gobierno".

El proceso de inhabilitación política de López comenzó en 2008 cuando contaba con el 70% del apoyo en Caracas en vistas a los comicios locales.

Pero la última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que deberá decidir si acata la resolución de la Corte.