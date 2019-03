Italia eleva hasta los 67 años la edad de jubilación

La ministra de Educación del Gobierno italiano, Mariastella Gelmini, ha confirmado este martes por la noche que el partido de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), y su socio de Gobierno, la Liga Norte de Umberto Bossi, han alcanzado un acuerdo para elevar a 67 años la edad de jubilación tanto de hombres como de mujeres, a falta de que se cierre un acuerdo sobre las denominadas pensiones de antigüedad.



Durante una entrevista en televisión, Gelmini ha puesto fin a parte de las especulaciones y ha confirmado que entre los acuerdos alcanzados por los compañeros de coalición figura el incremento progresivo de la edad de retiro, de 65 a 67 años en un plazo que va "desde 2012 hasta 2025".



Gelmini, sin embargo, ha explicado que hay un punto "que no ha sido resuelto", en alusión a las denominadas pensiones de antigüedad, un sistema mediante el cual se logra en la práctica una jubilación anticipada. Para la Liga, según la ministra, "es un punto sensible", informan los medios italianos.



Bossi había advertido previamente que las pensiones de antigüedad "no se tocan", y ha dejado claro que siempre se ha mostrado "contrario" a "hacer pagar diez veces algo a quienes ya han pagado". Al ser preguntado por los periodistas sobre si cree que el Gobierno italiano todavía corre el riesgo de caer por no impulsar las reformas exigidas por la UE, Bossi ha respondido con un "sí" tajante.



El secretario del partido PDL, Angelino Alfano, había sido el encargado de anunciar el consenso entre el Ejecutivo y la formación de Bossi aunque sin dar detalles del plan que presentará Berlusconi ante los países europeos. "Se ha logrado la Unidad entre el PDL y la Liga sobre la decisión de responder puntualmente a Europa sobre las cosas que se han hecho y las que pretendemos hacer", ha afirmado el exministro de Justicia y previsible sucesor de Berlusconi, en declaraciones al programa Porta a Porta.