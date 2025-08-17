Muere el actor de 'Superman', Terence Stamp

Terence Stamp, el actor de 'Superman', ha muerto este domingo a los 87 años de edad. "Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años. Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes", ha informado la familia en un comunicado enviado a la agencia Reuters este domingo.

Durante más de seis décadas, el actor británico tuvo una gran trayectoria, participando en varios largometrajes. Su última aparición fue en 'Última noche en el Soho', en el año 2021.

Trayectoria

Nacido en Londres, en el año 1938, Terence Stamp dejó la escuela para comenzar a trabajar en publicidad al conseguir una beca que le permitió perseguir la interpretación.

Tras no conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en producciones italianas y colaboró con Federico Fellini durante los años 60.

El debut cinematográfico ocurrió en 1962 con Billy Budd, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov. Por su interpretación del tripulante de la HMS Avenger, obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor secundario y un Globo de Oro como actor revelación.

Se fue a estudiar yoga a la India antes de conseguir su papel más destacado: Interpretar al General Zod, en Superman.

La filmografía de Stamp incluye títulos como Legal Eagles (1986), Wall Street (1988), la comedia Bowfinger (1999) y el thriller The Limey (1999), este último dirigido por Steven Soderbergh, donde recibió elogios por su interpretación de un gánster inglés en Estados Unidos.

En 1999 también participó en el universo de Star Wars como el Canciller Valorum en La amenaza fantasma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com