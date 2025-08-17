Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Obituario

Muere el actor de 'Superman', Terence Stamp

Trabajó con directores como Pier Paolo Pasolin o Federico Fellini. Tenía 87 años.

Muere el actor brit&aacute;nico Terence Stamp a los 87 a&ntilde;os de edad

Muere el actor británico Terence Stamp a los 87 años de edadEUROPAPRESS

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

Terence Stamp, el actor de 'Superman', ha muerto este domingo a los 87 años de edad. "Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años. Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes", ha informado la familia en un comunicado enviado a la agencia Reuters este domingo.

Durante más de seis décadas, el actor británico tuvo una gran trayectoria, participando en varios largometrajes. Su última aparición fue en 'Última noche en el Soho', en el año 2021.

Trayectoria

Nacido en Londres, en el año 1938, Terence Stamp dejó la escuela para comenzar a trabajar en publicidad al conseguir una beca que le permitió perseguir la interpretación.

Tras no conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en producciones italianas y colaboró con Federico Fellini durante los años 60.

El debut cinematográfico ocurrió en 1962 con Billy Budd, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov. Por su interpretación del tripulante de la HMS Avenger, obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor secundario y un Globo de Oro como actor revelación.

Se fue a estudiar yoga a la India antes de conseguir su papel más destacado: Interpretar al General Zod, en Superman.

La filmografía de Stamp incluye títulos como Legal Eagles (1986), Wall Street (1988), la comedia Bowfinger (1999) y el thriller The Limey (1999), este último dirigido por Steven Soderbergh, donde recibió elogios por su interpretación de un gánster inglés en Estados Unidos.

En 1999 también participó en el universo de Star Wars como el Canciller Valorum en La amenaza fantasma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Zelenski fija sus condiciones a Rusia y prepara reuniones con la Coalición de Voluntarios y con Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una imagen de archivo

Publicidad

Mundo

Muere el actor británico Terence Stamp a los 87 años de edad

Muere el actor de 'Superman', Terence Stamp

Zelenski llega a Bruselas para reunirse con los líderes europeos

Zelenski llega a Bruselas para reunirse con los líderes europeos, que lo acampañarán a Washington

Un vecino intenta mitigar las llamas en Portugal.

Vídeo: un impactante tornado de fuego sorprende a varias personas en un incendio de Portugal

Votaciones de bolivianos en Madrid en las elecciones generales.
Elecciones en Bolivia

Bolivia acude a las urnas con la izquierda fracturada y abre la puerta a la derecha

Israeli-Palestinian conflict - Tel Aviv
Israel

Israel se paraliza en una protesta por la liberación de los rehenes en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), saluda al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su llegada a Alaska.
Internacional

Estas son las condiciones de Putin para alcanzar la paz en Ucrania

El presidente de Rusia estaría dispuesto a aceptar algún tipo de solución internacional para proteger a Ucrania contra una nueva ofensiva, siempre y cuando no involucre la presencia de la OTAN.

El antes y después de los bombardeos de Gaza: la tregua permite comprobar el alcance de la destrucción
Oriente Próximo

Un bombardeo israelí deja al menos siete muertos en Gaza antes de su evacuación

El último recuento de víctimas realizado por el Ministerio de Sanidad señala un total de 61.897 muertos y 155.660 heridos, aunque todavía muchos cuerpos siguen sin localizar.

Al menos 13 muertes en Gaza por tiroteos en puntos de reparto de comida

Gaza suma 250 muertos por hambre, incluyendo una joven evacuada a Italia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una imagen de archivo

Zelenski fija sus condiciones a Rusia y prepara reuniones con la Coalición de Voluntarios y con Trump

Trump y Putin se reúnen en Alaska.

Esto es lo que esconde el lenguaje no verbal de Trump y Putin durante la cumbre de Alaska

Publicidad