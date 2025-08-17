Donald Trump asegura que hay "grandes avances" con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump destacó este domingo que hay progreso en las negociaciones con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania. Lo hace un día antes de la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y sus aliados europeos. "Grandes avances con Rusia. Estén atentos", publicó Trump en su red social.

Reunión de este lunes

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaja este lunes a Washington para una reunión crucial con Donald Trump en la Casa Blanca.

Después de un encuentro bilateral entre ambos homólogos, le acompañarán en un segundo encuentro los líderes de varios países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Finlandia), así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El objetivo es buscar un frente común y convencer al presidente de Estados Unidos de que la paz en Ucrania debe ser justa y no impuesta por las condiciones que el presidente ruso Vladímir Putin, planteó en la cumbre del viernes celebrada en Alaska.

Aliados

El grupo conocido como coalición de los dispuestos, que incluye a varios países aliados de Ucrania dispuestos a asegurar la protección de Kiev tras un potencial acuerdo de paz con Rusia, se reunirá con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mañana lunes en la Casa Blanca para presentar un frente unido frente al presidente estadounidense, Donald Trump. "Nuestro objetivo para mañana es simple", ha explicado el presidente francés, Emmanuel Macron, al concluir la reunión telemática con los líderes de los países implicados. "Lo primero es recordar que queremos la paz, una paz sólida y duradera, presentar un frente unido y reiterar quién está del lado del derecho Internacional", ha dicho.

El presidente de Francia ha ejercido de portavoz en la reunión virtual de este domingo y ha salientado la importancia de esta unidad como esencial para oponerse a la Rusia de hoy, la cual ha calificado de potencia imperialista y revisionista que ha buscado expandir su territorio y modificar sus fronteras internacionales desde 2008, sin cumplir nunca sus promesas de paz y no agresión.

