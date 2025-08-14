Un chico de 16 años viola y mata a una niña de 13 años en Reino Unido

Un joven de 16 años ha sido arrestado como sospechoso de la presunta violación y asesinato de una niña de 13 años. La menor fue encontrada inconsciente en una vivienda de Huddersfield (Reino Unido), y falleció posteriormente en el hospital.

Además, el presunto autor también ha sido detenido como sospechoso de la violación de otra joven de 16 años en un caso distinto. Según la policía de West Yorkshire, el aviso se recibió a las 23:36 horas del lunes 11 de agosto, cuando el personal sanitario alertó de que una adolescente no respondía en una vivienda situada en Sheepridge Road. La niña fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente falleció.

Un portavoz policial confirmó que "el joven de 16 años de Huddersfield fue detenido como sospechoso de asesinato y violación en relación con la muerte de la niña en el hospital en la madrugada del martes". La muerte de la joven está siendo investigada por la policía de West Yorkshire como inexplicable, y se están llevando a cabo investigaciones policiales para determinar las circunstancias.

Según declaraciones recogidas por el medio 'Mirror', el portavoz añadió que "la Policía recibió una llamada del servicio de ambulancias a las 23:36 horas del lunes 11 de agosto para acudir a una dirección en Sheepridge Road, Huddersfield, tras recibir un aviso de que una adolescente no respondía. La joven de 13 años fue trasladada al hospital, donde lamentablemente falleció en la madrugada del martes".

"Un joven de 16 años de Huddersfield ha sido detenido como sospechoso de asesinato y violación y permanece bajo custodia policial. También ha sido detenido como sospechoso de otro delito de violación relacionado con una joven de 16 años en un incidente no relacionado en otra parte de Kirklees", concluye.

Encierra y viola a su pareja durante dos días

Este no es un caso aislado, y no tenemos que irnos tan lejos para que sucedan estos desafortunados sucesos. Recientemente, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 57 años en la localidad valenciana de Llíria por encerrar y violar a su pareja durante 12 días, en los que la agredió sexualmente de forma reiterada y lo grabó sin su consentimiento.

La mujer permaneció retenida sin acceso a móviles ni internet, y era controlada constantemente para impedir su huida. Cuando las autoridades lograron realizar el registro de su casa en la madrugada del 28 de julio, encontraron dos revólveres, una pistola, una escopeta de calibre 12, munición, 47 gramos de cocaína, utensilios para procesar droga y varios dispositivos informáticos.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del presunto autor.

