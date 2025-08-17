Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estas son las condiciones de Putin para alcanzar la paz en Ucrania

El presidente de Rusia estaría dispuesto a aceptar algún tipo de solución internacional para proteger a Ucrania contra una nueva ofensiva, siempre y cuando no involucre la presencia de la OTAN.

Estas son las condiciones de Putin para alcanzar la paz en Ucrania

Estas son las condiciones de Putin para alcanzar la paz en Ucrania

Tania Taboada
Publicado:

Salen las primeras informaciones de algunos asuntos tratados en la cumbre de Alaska entre el presidente de Rusia y el de Estados Unidos.

Según informa el Financial Times, Putin habría exigido que Ucrania ceda las regiones de Donetsk y Lugansk y Trump habría comunicado lo exigido por Putin al propio Zelenski, así como a otros líderes europeos a través de varias llamadas. En ellas, Trump les instaba a abandonar sus esfuerzos para asegurar un alto el fuego desde Moscú.

Así lo aseguran cuatro fuentes con contacto directo con las conversaciones entre los dos países al mencionado diario.

Según este medio, Putin habría exigido que Ucrania se retirase de esas dos regiones a cambio de frenar sus ataques y de no llevar a cabo nuevas ofensivas en las regiones de Kherson y Zaporiya. Detendrían así ataques contra Ucrania, como los bombardeos con drones y misiles crucero que se efectúan contra el centro y el oeste del país.

Seguridad

Las "garantías de seguridad" fueron otro tema muy hablado en la cumbre.

El presidente de Estados Unidos ha comunicado a los líderes europeos que el mandatario ruso estaría dispuesto a aceptar algún tipo de solución internacional para proteger a Ucrania contra una nueva ofensiva rusa, siempre y cuando no involucre la presencia de la OTAN.

Reunión con Zelenski

Donald Trump tiene la intención de tratar todo el contenido hablado en la cumbre de Alaska con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su encuentro de este lunes en la Casa Blanca.

Según el New York Times se trataría de un encuentro para el que Trump ha invitado a varios mandatarios europeos, como los jefes de Estado y de Gobierno de la llamada "coalición de dispuestos" a participar en una misión de paz para Ucrania.

Trump y Putin cierran la cumbre sin un acuerdo sobre Ucrania: Zelenski viajará el lunes a Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), saluda al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su llegada a Alaska.

