Un bombardeo israelí deja al menos siete muertos en Gaza antes de su evacuación

Al menos siete palestinos han muerto y un número indeterminado han resultado heridos tras un bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante esta madrugada en Gaza, según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA.

El ataque tuvo como objetivo un grupo de ciudadanos que se encontraban en el patio del hospital Bautista, ubicado en la ciudad más poblada del enclave palestino. El bombardeo coincide con el inicio de una nueva fase de la ofensiva israelí, que contempla la expulsión forzada de la población hacia el sur de la Franja de Gaza.

La operación fue anunciada el pasado fin de semana por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,y ha generado tensiones dentro del propio Gobierno israelí. El jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, advirtió que las fuerzas armadas del país no se encuentan en condiciones óptimas para afrontar una operación de esta magnitud.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, el conflicto ha dejado hasta ahora un total de 61.897 muertos y 155.660 heridos, incluidos 385 desde el viernes. Las autoridades locales advierten que las cifras podrían aumentar, dado que muchas víctimas continúan atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades gazatíes han señalado además que desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han muerto 10.362 palestinos, mientras que 43.619 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva israelí.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 251 personas, incluidos 108 niños.

Ataques contra una infraestructura energética en Saná

El ejército israelí confirmó este domingo un ataque contra una la "infraestructura energética" de Saná, capital de Yemen, bajo control de los rebeldes hutíes. Según Israel, la infraestructura era utilizada para lanzar misiles y drones contra su territorio: "Los ataques fueron realizados en respuesta a continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones".

El bombardeo, que habría alcanzado una planta energética al sur de la ciudad, provocó un incendio y dejó varios generadores fuera de servivio, según medios locales.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, han atacado repetidamente a Israel desde el inicio de la ofensiva contra Hamás en 2023. Aunque la mayoría de los proyectiles han sido interceptados, Israel ha respondido con bombardeos en varias zonas de Saná, pese al alto el fuego entre hutíes y EE.UU., principal aliado de Israel, vigente desde mayo de este año.

Muere un joven palestino tras ser disparado por los israelíes

Hamdan Musa Mohammed Abu Alia, un joven de 18 años, murió este sábado tras ser disparado por soldados israelíes en Al Mughayir, al norte de Ramala, capital de la Cisjordania ocupada, según informó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina.

El ejército israelí reconoció el tiroteo, alegando que fue en respuesta al lanzamiento de piedras y cócteles molotov, pero no se pronunció sobre los ataques de los colonos israelíes, que quemaron vehículos y atacaron varias casas. Además, la ONU informó que los ataques de colonos a palestinos en Cisjordania han aumentado considerablemente en los últimos meses.

Por otro lado, la organización humanitaria Media Luna Roja, reportó la atención a otro joven de 17 años herido por bala en las piernas también por el ejército israelí, en la zona de Al Sheikh Sa'D, al sureste de Jerusalén.

Familiares de los rehenes israelíes acamparán en Gaza para exigir un alto el fuego

Varios familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás en Gaza, han anunciado que a partir de este lunes acamparán junto a la frontera del enclave en un intento por "escalar" su lucha por un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de sus seres queridos.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a las víctimas del secuestro del 7 de octubre de 2023, expresó en un comunicado la urgencia de su protesta: "Los estamos perdiendo, y si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre". Aunque no se ha precisado la duración ni el lugar exacto de la protesta, los familiares dormirán en "el punto más cercano" a los rehenes.

La acampada coincide con una jornada de huelga nacional convocada por el Foro, respaldada por sindicatos y varios cientos de negocios. Los manifestantes exigen un alto el fuego completo en Gaza para poner fin a la guerra y asegurar la liberación de los aproximadamente 20 rehenes israelíes vivos y los 30 fallecidos.

Hamás concluye conversaciones en El Cairo sin avances

Una delegación de Hamás, encabezada por Jalil al Haya, concluyó su reunión con funcionarios egipcios en El Cairo sin anunciar avances, pero expresó su disposición a considerar cualquier propuesta seria para una tregua en Gaza. Según una fuente palestina, Hamás mostró flexibilidad en las conversaciones, centradas en el cese de la agresión israelí, el levantamiento del asedio a Gaza y la garantía de los derechos nacionales palestinos.

El mediador egipcio trabaja en un "acuerdo global" que incluiría la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos, la congelación de la actividad militar de Hamás y el despliegue de fuerzas árabes e internacionales en Gaza hasta alcanzar un acuerdo sobre su administración futura.

Estas conversaciones fueron el primer contacto directo para una tregua desde la ronda de negociaciones en Catar en julio, entre representantes de Israel y Hamás, que se suspendió tras acusaciones de incumplimiento por ambas partes. No obstante, Estados Unidos también ha presionado para reanudar los diálogos en coordinación con mediadores árabes.

