Al menos tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en una tetería de Brooklyn

Un tiroteo en una tetería en el distrito de Brooklyn (Nueva York) deja, al menos, tres muertos y ocho heridos de diversa consideración.

Se desconocen los motivos de este suceso, que se encuentra en plena investigación.

Según ha informado en una rueda de prensa la comisaria jefe de la Policía de la ciudad, Jessica Tisch, los hechos ocurrieron sobre las 03:30 (hora local), momento en el que varios hombres armados irrumpieron en el establecimiento y han comenzado a disparar. Se trata de la tetería 'Taste of the City', ubicada en el barrio de Crown Heighs, en el distrito de Brooklyn.

Según los datos aportados por Tisch, los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años y los ocho supervivientes, tienen edades que oscilan entre los 20 y 60 años. Todos han sido trasladados a hospitales de la zona con heridas de bala en el pecho, la cabeza y las extremidades. Varias se encuentran en estado crítico. "Once personas recibieron disparos, tres han fallecido. Es un tiroteo terrible. Afortunadamente, algo así es una anomalía en nuestra ciudad", ha lamentado la comisaria.

Por el momento, sin detenciones

Los investigadores recuperaron al menos 36 casquillos, lo que apunta a múltiples tiradores. También se halló un arma de fuego en las inmediaciones de la tetería, aunque no está claro si está relacionada con el ataque.

Y en cuanto a detenciones, todavía no se ha practicado ninguna. "No hay descripción de los autores en este momento", concluyó Jessica Tisch.

