Gaza suma 250 muertos por hambre, incluyendo una joven evacuada a Italia

Las familias de los rehenes retenidos han convocado para este domingo una jornada de paro nacional para exigir al Gobierno un acuerdo que permita su liberación.

Tania Taboada
Publicado:

Una joven palestina de 20 años ha fallecido esta mañana en un hospital de Pisa, en Italia, a consecuencia de la hambruna en Gaza. La víctima había sido trasladada el pasado jueves en un vuelo militar italiano.

Según informaron fuentes sanitarias y medios locales, la fallecida llegó a Italia en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat (Israel), acompañada por familiares y varios pacientes palestinos para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano. Nada más tomar tierra, la joven fue trasladada de urgencia al centro sanitario debido a su complicado estado de salud. Según informaron este sábado fuentes del centro médico y que recogieron medios locales, presentaba un profundo deterioro orgánico.

El fallecimiento de esta joven se produce después de que al menos 62 gazatíes perdieran la vida en la jornada del viernes por ataques israelíes en la Franja de Gaza. Además, 385 personas resultaron heridas y tuvieron que ser ingresadas en los hospitales de Gaza, según las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.

El balance desde el inicio de la ofensiva israelí, el pasado 7 de octubre de 2023, asciende a 61.897 muertos en la Franja de Gaza, siendo más de 250 por hambre.

Jornada de paro nacional

Para este domingo está convocada por las familias de los rehenes retenidos en Gaza una jornada de paro nacional. Llaman a "detener la vida cotidiana" y exigen al Gobierno un acuerdo que permita su liberación.

La movilización, "Israel en pausa", comenzará a las 07:00 hora local con concentraciones en cruces de carretera y se prolongará durante todo el día con marchas, oraciones y actos por todo el país.

La atención se centrará especialmente en Tel Aviv, donde se espera que cerca de un millón de personas se reúnan en la plaza de los Rehenes, epicentro de las protestas desde el inicio de la guerra.

A las 20:00 hora local está prevista una gran manifestación frente a la sede del Ejército israelí en Tel Aviv.

